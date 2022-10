Sabato danzante, 3 segni pronti a scendere in pista

Serata danzante in vista in questo sabato per 3 segni zodiacali, che potrebbero fare scintille in serata.

Siamo nel pieno del weekend di un ottobre che ancora ci regala belle giornate, e che invita alle uscite e al divertimento.

Come sta andando questo inizio di autunno? il nostro oroscopo ci dice che questo sarà un sabato in cui sono favorite le uscite in compagnia. Vediamo per quali segni.

Oroscopo di sabato 15 ottobre, via alle danze!

I nati il 15 ottobre sono del segno zodiacale della Bilancia, ed oggi si celebra Santa Teresa d’Avila.

Coloro che sono nati in questa data, hanno un carattere forte e molto creativo, sono molto decisi sui loro gusti e non hanno paura di esternare ciò che pensano o che gli piace; agli occhi degli altri questo modo di essere così sicuro risulta molto attraente, ma il rischio a volte è di non ascoltare adeguatamente chi avete vicino. Il partner o i colleghi, potrebbero sentirsi trascurati in certe situazioni, ed è quindi importante ogni tanto alzare lo sguardo.

Il 15 ottobre sono nati alcuni personaggi famosi come Italo Calvino, Salvo d’Acquisto, Michel Foucault, Fedez, Luigi Giussani e Penny Marshall. Il 15 ottobre del 1993 Nelson Mandela e Fredrik De Klerk ricevono il Premio Nobel per la Pace, per aver liberato il Sudafrica dall’apartheid. In Italia, nel 1872, viene fondato il Corpo degli Alpini.

Gli amici del Cancro avranno a che fare con un sabato di grandi emozioni e voglia di fare, siete pieni di iniziativa, e gli amici se ne sono accorti. E allora pensate a organizzare una bella serata in compagnia delle persone a cui siete affezionati, e il sabato vola!

Leone danzante in vista! Ebbene, per i nati in questo segno sembra profilarsi un sabato sera davvero ruggente. La settimana per molti non è stata facile, con alcune questioni da risolvere sia in amore che sul lavoro, ma oggi pensate solo a distrarvi e divertirvi con i vostri amici. Un dopo cena danzante e un bel drink vi aspettano!

Gli amici del segno dell’Acquario sentono il bisogno di lasciare andare le energie negative e la pesantezza che alcune situazioni e persone gli hanno lasciato addosso in queste ore. Questo sabato avete voglia di dare una svolta alla serata, e vi troverete in un posto nuovo con persone che inaspettatamente attireranno il vostro interesse. Uscire dal solito giro, a volte può solo che far bene.