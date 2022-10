Fiori d’arancio in vista per 3 segni, la proposta è pronta

Una domenica d’amore per 3 segni zodiacali, occhio che la proposta di nozze potrebbe arrivare!

Domenica di metà ottobre all’insegna dei sentimenti e delle promesse…i fidanzati dovranno avere gli occhi aperti, qui c’è profumo di fiori d’arancio.

Questo mese di ottobre sembra portare ancora un tempo che non ricorda per niente l’autunno. Il sole continua ad affacciarsi e a riscaldare le giornate e…i cuori di 3 segni.

Oroscopo di domenica 16 ottobre, fiori d’arancio in vista?

I nati il 16 ottobre sono del segno zodiacale della Bilancia ed oggi si celebra San Gerardo.

Coloro che sono nati in questa data, sono persone intelligenti e con una visione delle cose e del futuro molto chiara, tanto che molte persone si rivolgono a loro e fanno affidamento sui consigli che chiedono. Il loro carattere non è particolarmente aperto agli altri, tanto che a volte possono dare l’impressione di non avere fiducia in chi hanno intorno.

Il 16 ottobre sono nati alcuni personaggi noti come Dino Buzzati, Wilma Goich, Santa Maria Goretti, Gunter Grass, Angela Lansbury e Charles Leclerc. Il 16 ottobre del 1793 Maria Antonietta, regina di Francia, viene ghigliottinata a Parigi; nel 1943 avviene la deportazione dal Ghetto di Roma di 1023 ebrei verso il Campo di sterminio di Auschwitz.

Il 16 Ottobre 1978 viene eletto in piazza San Pietro papa Karol Wojtyla, il primo papa polacco della storia della Chiesa, che prenderà il nome di Giovanni Paolo II. Ma torniamo ai nostri giorni, e al nostro oroscopo per questa domenica.

I nati in Gemelli hanno dalla loro parte le stelle, e la giornata si preannuncia spumeggiante da ogni punto di vista. Le relazioni vanno alla grande, e per chi è in coppia le stelle suggeriscono di tenere gli occhi aperti su progetti futuri, perché oggi se ne potrebbe parlare seriamente.

L’Acquario ha le idee ben chiare da un pò di tempo, e sente dentro la voglia di fare un passo avanti, quello che potrebbe arrivare anche…all’altare! E allora le stelle dicono di osare, e di organizzare qualcosa di speciale per questa giornata.

Le stelle dicono agli amici dei Pesci di puntare dritto al punto con il partner, e di far capire chiaramente le proprie intenzioni nell’ambito del rapporto. Chi si trova in una coppia da molto tempo, potrebbe aver voglia di arrivare ad un lieto fine; le donne sognano la fatidica proposta, mentre gli uomini stanno pensando di organizzare una cena speciale e magari fare una bella sorpresa alla loro dolce metà.