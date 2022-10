Novità per gli sportivi, arriva il metodo per migliorare le performance

Una novità importantissima aiuterà milioni di sportivi ad aumentare e migliorare le loro performance, e la novità è davvero incredibile.

Il numero di persone che fa sport in tutto il mondo è grandissima, ed alcuni sport in particolare sono tra i più amati e praticati.

La notizia è importante per il mondo degli sportivi, ed in particolare per coloro che praticano uno sport amato e famoso in tutto il mondo come il nuoto.

La cuffia “inclusiva”, adatta a tutti i tipi di capelli

Un editoriale sul giornale The Guardian, scritto da una nuotatrice professionista, ha spiegato la novità che aiuterà moltissimi sportivi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alice Dearing🌷 (@alicedearingx)

Alice Dearing è la nuotatrice che ha rappresentato la Gran Bretagna durante le Olimpiadi di Tokyo, che ha sollevato un tema molto sentito per moltissimi nuotatori. L’atleta in quell’occasione fu travolta da una scandalo in quanto indossava una cuffia per raccogliere i suoi capelli lunghi e folti, bandita dalla Federazione Internazionale di Nuoto perché “non seguiva la forma naturale della testa”.

La Fina, di fronte a questa cuffia (per la realizzazione della quale Alice aveva collaborato con il marchio Soul Cap), disse che “gli atleti che gareggiano agli eventi internazionali non hanno mai usato, né richiedono cuffie di tali dimensioni e configurazione“; la Dearing ha spiegato che in questo modo la Fina “ha inviato il messaggio sbagliato ai nuotatori e al mondo, dicendoci che lo sport può ospitare solo una certa versione di te stesso“, non considerando così i nuotatori con capelli “afro” come quelli dell’atleta, che hanno però diritto come tutti di poter gareggiare in maniera agevole.

Ora però la situazione è cambiata, e la notizia arriva dalla Fina, che ha deciso di approvare la cuffie nelle competizioni ufficiali.

La nuotatrice ha detto che è importante “avere la possibilità di indossare una cuffia che calzi bene dà alle persone la possibilità di sentirsi sicure quando si va a nuotare e riduce il rischio di momenti stressanti negli spogliatoi o a bordo piscina. Fondamentalmente, le cuffie abbracciano tutte le acconciature, da afro, locs, trecce e ricci a capelli mossi e lisci come acconciature appropriate per nuotare e, di conseguenza, sfidano una visione ristretta di come dovrebbe essere un nuotatore di qualsiasi standard”.

La scelta della Fina è stata accolta con entusiasmo, ed aiuterà il modo di nuotare e competere di moltissimi atleti d’ora in avanti. “È importante continuare a imparare dalla più ampia comunità di nuoto e dare ai nuotatori la voce per decidere cosa è meglio per loro. La decisione di Fina dimostra che ne siamo capaci“, conclude la Dearing nel suo editoriale.