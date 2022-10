La star esce allo scoperto, fans in delirio, finalmente la notizia

I fans della star sono letteralmente in delirio dopo aver scoperto la notizia.

Il celebre personaggio è uscito allo scoperto e la notizia ha fatto impazzire tutti i suoi sostenitori.

Il divo, sulla sua vita privata di solito, è molto riservato ma questa volta ha deciso di scoperchiare tutta la verità.

La clamorosa notizia della star

Eros Ramazzotti si è fatto sorprendere mano nella mano con una donna nella notte milanese ed ha fatto drizzare le antenne agli appassionati di gossip. Infatti, il settimanale Diva e Donna ha pubblicato le foto del cantante a spasso con una ragazza di cui però non si conosce l’identità. La complicità è evidente ed, unita al fatto che vengono ripresi mentre entrano nello stesso portone, lascia pochi dubbi sulla natura del loro legame.

Il cantante non è sfuggito ai paparazzi durante la sua passeggiata notturna. Infatti, mano nella mano con lui, c’è una bellissima ragazza dai lunghi e fluenti capelli castani. La ragazza indossa un abito bianco al ginocchio che sottolinea le sue forme e un soprabito dello stesso colore, mentre il cantante è nella sua “divisa d’ordinanza” con jeans, giubbotto di pelle e cappellino in testa. I due camminano insieme tra sguardi e sorrisi complici per una passeggiata dopo cena, e successivamente arrivano a casa di lui ed entrano insieme nello stesso portone.

Tra Eros Ramazzotti e la sua nuova fiamma la storia d’amore sembra agli inizi, ma il fatto che lui non si sia fatto problemi a farsi vedere per mano con lei, testimonia che il sentimento c’è. Nel passato del cantante ci sono due grandi amori, ossia quello con Michelle Hunziker (con cui è stato sposato dal 1998 al 2009 e da cui ha avuto la sua primogenita Aurora Ramazzotti) e quello con Marica Pellegrinelli (sua moglie dal 2014 al 2019 e madre di Raffaela Maria e Gabrio Tullio).

Entrambe le sue ex si sono rifatte una vita. Infatti, la conduttrice si è risposata (e poi separata, e ora forse rimessa insieme) con Tomaso Trussardi, mentre la modella è felice con William Djoko. Negli ultimi anni, ad Eros sono stati attribuiti numerosi flirt sempre smentiti.

L’amore appena sbocciato non è l’unica novità nella vita di Eros Ramazzotti. Infatti, sua figlia Aurora è incinta ed a gennaio lui e Michelle Hunziker diventeranno nonni di un maschietto. “Lo vorrò con me sul palco“, ha detto il cantante durante uno dei suoi ultimi concerti.