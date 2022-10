Test del libro: scegli quale tema preferisci, e capirai che amante sei

Oggi andremo a fare il test del libro e scegliendo uno dei tre temi, capirai quale amante sei.

Quando leggiamo un libro non pensiamo che in realtà si può dire molto sulla vita di coppia, o sul momento che stiamo vivendo.

Il Test che vi propone Chesuccede oggi, è un semplice test che però può dirci molto sulla nostra vita di coppia. Scegliete attentamente il tema e capirete quale amante siete.

Quale libro vi ispira?

Il nostro test di oggi ci mette di fronte a 3 diverse tipologie di libri, ognuna diversa dall’altra. La tua scelta, dirà qualcosa sulla tua vita di coppia. Andiamo a vedere insieme.

RISPOSTA A: Se hai scelto un LIBRO A TEMA ROMANTICO, sei un amante attento alle esigenze dell’altro, prima di tutto viene il benessere e la felicità del partner, e ti piace sognare ad occhi aperti. Attenzione però a non idealizzare troppo la storia d’amore e la persona che hai accanto, perché quando ti svegli a volte puoi trovarti delle brutte sorprese.

RISPOSTA B: Se ami particolarmente i LIBRI DI STORIA, o anche le biografie dei personaggi famosi, tendi ad essere una persona che si adegua e cambia in base alla persona che ha di fronte. Non tutti i partner sono uguali, e per questo sai adattarti pur mantenendo la tua personalità.

RISPOSTA C: se hai scelto un LIBRO A TEMA HORROR: Sei un amante a volte crudele, che spesso può essere visto come una persone egoista che pensa prima a ciò che vuole e a soddisfare i propri bisogni. I partner spesso te lo fanno notare, ascolta i consigli.