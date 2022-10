Beautiful, un pericoloso avvicinamento per Brooke, le anticipazioni dall’America

Le anticipazioni dall’America ci svelano alcuni retroscena sul programma televisivo Beautiful.

Nelle anticipazioni americane di Beautiful ci saranno tantissime novità e molti colpi di scena inaspettati.

Gli spoiler delle nuove puntate di Beautiful, ci diranno che ci sarà un nuovo amore per Katie, mentre Brooke si sentirà sola ed avrà un pericoloso avvicinamento.

L’anteprima delle puntate di Beautiful

Nei prossimi episodi di Beautiful, Katie Logan (Heather Tom) sarà affranta per la fine della sua tormentata storia d’amore con Bill e si confiderà con Carter Walton (Lawrence Saint-Victor). Katie non ha creduto alle parole di Bill, che le ha giurato di non provare più nulla per Brooke (Katherine Kelly Lang), dopo che quest’ultima è stata lasciata da Ridge. Guarda caso, il bel Dollar si è precipitato a casa sua per consolarla, promettendole di esserci sempre per lei.

Dall’altra parte, Carter soffre moltissimo per l’addio di Quinn (Rena Sofer) che ha deciso di stare con Eric, nonostante non neghi di essere attratta ancora da lui. A questo punto, Carter e Katie si avvicineranno, scambiandosi un bacio passionale che non li lascerà affatto indifferenti.

Nel frattempo, Brooke sarà sola e disperata dopo che Ridge l’avrà lasciata per tornare con l’ex moglie Taylor. A quel punto, la bella Logan si sfogherà con la figlia Hope, ma non solo. Attenzione alle prossime puntate, perché Brooke cercherà anche l’appoggio di Liam (Scott Clifton), con la scusa di scoprire il vero motivo per cui Ridge l’ha lasciata. I due si avvicineranno un po’ troppo, tanto che Hope inizierà ad arrabbiarsi.

Intanto, Deacon Sharpe (Sean Kanan) sarà ancora alle prese con Sheila che ha cambiato identità e connotati dopo aver fatto credere a tutti di essere stata sbranata da un orso. In realtà, sta portando avanti la sua vendetta per distruggere i Forrester ed in particolare Steffy.

Bill, che verrà a sapere del grande segreto, sarà pronto ad affrontare Deacon, mettendolo in guardia sulle possibili e gravi conseguenze della sua alleanza con Sheila. Steffy, ignara di tutto ciò che sta succedendo, continuerà a credere che “Lina” sia la nuova fiamma di Deacon, senza sospettare che da un momento all’altro potrebbe trovarsi di nuovo in pericolo.

Beautiful è una soap opera statunitense, creata da William J. Bell e Lee Phillip Bell per la CBS, e va in onda dal 23 marzo 1987. La soap viene trasmessa in circa 100 paesi ed è la più seguita in tutto il mondo con 300 milioni di telespettatori al mondo ogni giorno.