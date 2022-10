Halloween, il nuovo trend per il trucco lascerà tutti senza parole, è una novità assoluta

Il nuovo trend per il trucco di Halloween lascerà tutti senza parole, poiché é una novità assoluta.

Il 31 ottobre si sta avvicinando e quest’anno c’é una nuova tendenza per il trucco che lascerà davvero tutti senza parole.

Dimenticate le streghe, i fantasmi, le mummie e i mostri, poiché per Halloween c’é un nuovo beauty look da sfoggiare.

Una novità assoluta per Halloween

La nuova capsule make-up di Kylie Cosmetics esce il 19 ottobre con un tempismo perfetto, e si ispira a Batman ed a tutti i personaggi di Gotham City. Infatti, per il lancio della collezione, Kylie Jenner si è presentata con un beauty look in puro stile Catwoman, una delle supereroine più copiate il 31 di Ottobre.

La collezione Batman x Kylie Cosmetics comprende una palette di ombretti, un set di gloss per labbra e un trio di eyeliner e saranno in vendita dal 19 ottobre su Kyliecosmetics.com.

“Halloween è una delle mie feste preferite e sono sempre stata una grande fan di Batman. Ho tratto ispirazione dall’incredibile libreria di fumetti di Batman per creare una collezione che possa influenzare tanti diversi look di Halloween“. Queste sono state le parole di Kylie Jenner, presentando la nuova collezione.

Eyeliner alato, make up occhi grafico realizzato con un gioco geometrico di tocchi gialli, grigi, bianchi e neri, labbra ultra gloss e capelli avvolti in uno chignon con ciocche laterali wet separate sulla fronte a disegnare l’ala di un pipistrello. Così Kilye Jenner si è trasformata in Batgirl. I colori della linea Batman sono chiaramente ispirati a quelli che animano i fumetti del famoso personaggio e alla sua Gotham City, location delle azioni del supereroe.

L’eyeliner nero viene sfumato e allungato verso l’esterno per creare l’effetto cat eye. Un effetto esaltato dal trucco effettuato sugli angoli interni degli occhi in cui si alternano nero e giallo, i colori di Batman. Il bianco perlato sulla parte centrale della palpebra dona un tocco di luce e si abbina perfettamente alle labbra ultra gloss della star. Inoltre, le ciglia extra long rendono lo sguardo ancora più magnetico. Il risultato è una perfetta Batgirl dal make up ipnotico.

Per la notte delle streghe, Kylie Jenner ha pensato innanzitutto al make up occhi. La collection Batman x Kylie comprende una palette di ombretti realizzata proprio come se fosse un fumetto. All’interno si trovano 15 nuance che richiamano i colori di Gotham City: dal nero all’azzurro, dal giallo al grigio. Non mancano le tonalità più chiare e le versioni glitterate per creare giochi di luci e ombre, perfetti per la notte di Halloween.