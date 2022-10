Se collezioni profumi e non sai che farne, prova questo, resterai senza parole

Se collezioni alcuni profumi e non sai più come utilizzarli, puoi provare a farne questo uso.

Durante gli anni, le fragranze e i campioncini dei profumi finiscono ingloriosamente sempre nella spazzatura.

Oggi andremo a vedere come si possono adoperare i profumi vecchi in usi casalinghi e si resterà senza parole.

Ecco come usare i vecchi profumi

Il sistema più semplice per utilizzare i profumi che non si mettono più, è spruzzarli su un dischetto di cotone da mettere nei cassetti e negli armadi per profumare vestiario e biancheria e per togliere l’eventuale sgradevole odore causato dall’umidità. In ogni caso, è bene evitarne il contatto diretto con i tessuti, perché l’alcool contenuto nelle fragranze potrebbe provocare la formazione di macchie e aloni sulle stoffe.

Per deodorare la scarpiera, versa qualche goccia di fragranza su un batuffolo di ovatta o su un gessetto da mettere in un contenitore e sistemale all’interno del mobile. Se invece si desidera profumare la casa in inverno, si aggiunge una piccola quantità di profumo all’acqua contenuta nelle vaschette appese ai termosifoni in funzione o nel serbatoio dell’umidificatore elettrico.

Con poche gocce del liquido, puoi anche ravvivare l’aroma dei pout pourri di fiori secchi e, se vuoi realizzare un efficace deodorante per ambienti a rilascio graduale fai da te, metti il profumo in un vasetto di vetro e inseriscici dentro i bastoncini di legno che si usano nei diffusori di aromi.

Nel caso tu voglia profumare l’interno dell’automobile, inumidisci con il profumo un alberello magico che ha perso l’aroma (o una salvietta multiuso asciutta) e appendilo allo specchietto retrovisore o sistemalo nell’abitacolo del veicolo.

Se invece, preferisci utilizzare un profumo vecchio nelle pulizie di casa, devi mano mano fare questi passi: versane un po’ nel sacchetto dell’aspirapolvere per fare in modo che l’apparecchio rilasci un piacevole aroma negli ambienti quando è in funzione. Poi, aggiungine qualche goccia alla miscela di acqua e alcool con cui lavi pavimenti, piastrelle e sanitari. Successivamente, usane mezzo bicchierino nell’ultimo risciacquo del bucato in lavatrice ed, infine, vaporizzane una piccola quantità sullo zerbino per disinfettarlo e profumarlo, coprendone eventuali cattivi odori.

Nel caso che sia possibile svitare il tappo del flacone in cui è contenuta la fragranza, la si può anche impiegare nell’ autoproduzione di sali da bagno homemade .

Fare i sali da bagno con un rimasuglio di profumo è davvero facile, dato che basta riempire la bottiglietta in cui è conservato con del sale grosso marino, chiuderla e aspettare 20-25 giorni in modo che i granelli impregnati del liquido si asciughino, per poi poterli sciogliere nell’acqua di un bagno caldo aromatico e rilassante.