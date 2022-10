La Ferragni ha un nuovo flirt, lo scoop lascia i fans a bocca a perta

La Ferragni ha un nuovo flirt e lo scoop ha lasciato tutti i fans senza parole.

Alcune persone si sono incuriosite alla vicenda e sembrerebbe proprio che la Ferragni abbia una nuova storia d’amore.

I fans della vip sono rimasti scioccati dall’avvenimento ed ora la celebre influencer dovrà rispondere a questo scoop.

Ecco il nuovo flirt della Ferragni

Dopo l’addio a Luca Vezil, per Valentina Ferragni sembrerebbe essere spuntato un nuovo amore. Infatti, secondo alcune indiscrezioni, la sorellina di Chiara si starebbe frequentando con un attore spagnolo. A lanciare il gossip, tramite Twitter, sarebbe stata la giornalista Chiara Cabrini che afferma di un flirt tra l’influencer e Alvaro de Juana. La scintilla sarebbe scoppiata ad Ibiza durante una vacanza tra amici. Neanche a farlo apposta, in questi giorni Valentina si trova a Madrid, città in cui vive Alvaro.

Secondo il gossip, Valentina Ferragni e Alvaro de Juana si sarebbero conosciuti durante una vacanza. Da agosto, infatti sui social compaiono spesso commenti dell’influencer sotto le fotografie dell’attore. Lui ha pubblicato un video in piscina e ha taggato la Ferragni come fotografa. “Guapo” ha scritto lei mentre lui si lasciava immortalare per strada a Milano a settembre durante la fashion week.

“A tutti quelli che in questi giorni scrivono di uno scoop totalmente infondato sulla mia vita sentimentale, spoilero che ad oggi Pablo è l’unico uomo della mia vita, mi dispiace rovinarvi la fake news“. Queste sono state le parole di Valentina Ferragni in una storia social mostrando il suo cane sul divano di casa.

Alvaro de Juana, la presunta fiamma di Valentina Ferragni, è un attore spagnolo, nato a Madrid, ed ha 20 anni da compiere il mese prossimo (esattamente dieci in meno di Valentina Ferragni). E’ conosciuto dal pubblico, anche italiano, per aver vestito i panni di Didac nella serie tv Elite.

Valentina Ferragni ha chiuso la sua storia d’amore con Luca Vezil in estate, dopo quasi nove anni.

“Circa un mese fa ho ricevuto una proposta lavorativa che non solo non potevo rifiutare, ma nella quale ho deciso di buttarmi a capofitto e alla quale ho lavorato nell’ombra affinché si potesse portare a termine, lavoro che mi terrà fuori dall’Italia per tutto il mese di agosto“. Queste erano state le parole di Luca Vezil, motivando le vacanze separate dalla fidanzata Valentina Ferragni.

Successivamente c’é stata la decisione di lasciarsi e questo é stato il comunicato social per i fan: “Dopo tanti anni condivisi insieme, io e Vale abbiamo deciso di intraprendere due strade separate. Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati. Vi chiedo di comprendere e rispettare la nostra decisione che, come potete immaginare, è stata tanto sofferta“.