L’ultima tendenza beauty diventa virale su Tik Tok, le donne in fibrillazione

Tutte le donne sono in fibrillazione per l’ultima tendenza beauty, diventata virale su Tik Tok.

Dopo il lip-lining ovale e il trucco clean girl, è emersa una nuova tendenza per le donne sul famoso social.

Tik Tok è un social network cinese lanciato nel settembre 2016, inizialmente con il nome musical.ly. Attraverso l’app, gli utenti possono creare brevi clip di durata variabile ed eventualmente modificare la velocità di riproduzione, aggiungere filtri, effetti particolari e suoni ai loro video.

Ecco l’ultima tendenza beauty su Tik Tok

TikTok aggiorna quasi al secondo consigli di bellezza di ogni tipo ed ora è emersa una nuova tendenza tra le donne: le finte fossette. Il principio è molto semplice, poiché si vuole riprodurre sul viso quella particolare e irresistibile piega delle fossette, che tanto addolciscono il volto di attrici come Jennifer Garner o Miranda Kerr.

Questa adorabile caratteristica, considerata un fortunato dono di natura, adesso può essere ricreata a casa in poco tempo grazie a questo nuovo semplice trucco, che è diventato l’ultima ossessione beauty, con 37 milioni di visualizzazioni accumulate dall’hashtag sulla piattaforma.

Questo trucco è sorprendentemente semplice e per realizzarlo basta un correttore. Bisogna utilizzare innanzitutto un concealer liquido scuro che contrasti con il tono naturale della pelle. Quindi, disegnate due micro linee curve su entrambi i lati della bocca, là dove si formerebbero le fossette naturali, e sfumate con un pennello. Imitando la tecnica del contouring, le finte fossette giocano semplicemente con le ombre del viso. Potete quindi divertirvi a ricrearle anche sulle guance oppure sul mento. Infine, accentuate l’ombra delle finte fossette con un lip liner scuro, per un risultato ancora più naturale.

Miranda Kerr è una supermodella australiana ed è famosa per essere stata dal 2007 al 2013 uno degli Angeli di Victoria’s Secret. La modella è nata a Sydney il 20 aprile 1983 da John e Therese Kerr, e cresce nella cittadina di Gunnedah.

Nel 2009 Miranda ha partecipato attivamente per raccogliere fondi per le vittime degli incendi in Australia ed inoltre la donna pratica il Buddhismo del Sutra del Loto, un ramo giapponese del Buddhismo, che ritiene che ognuno abbia la responsabilità della propria vita e ha l’obiettivo di portare la pace e l’armonia nel mondo.

Nel giugno 2009 compare sulla copertina della rivista Rolling Stone, nuda e incatenata ad un albero, nel numero dedicato alla difesa dell’ambiente, e su quella di Forbes, che la nominò nona modella più pagata al mondo, con un guadagno di 3 milioni di dollari.