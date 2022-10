Beautiful, matrimonio saltato, la notizia gela i fans

Le anticipazioni dall’America ci svelano alcuni retroscena sul programma televisivo Beautiful.

Nelle anticipazioni americane di Beautiful ci saranno tantissime novità e molti colpi di scena inaspettati.

Le anticipazioni di Beautiful vedono al centro della scena Steffy Forrester che, dopo aver assistito ad una scena che la turberà non poco, avrà una reazione imprevedibile.

L’anteprima delle puntate di Beautiful

Stando alle nuove puntate di Beautiful di ottobre, Sheila Carter riuscirà con un tranello a tenere in braccio il piccolo Hayes. La giovane Forrester, dopo essere tornata in anticipo dal viaggio di lavoro che avrebbe dovuto fare con Hope, entrerà in casa all’improvviso, assistendo a questa scena.

A quel punto, Steffy strapperà il bimbo dalle braccia di Sheila, cacciandola dalla villa e promettendole che, se si avvicinerà ancora alla sua famiglia, andrà dalla polizia per far emettere un ordine restrittivo contro di lei. Finn proverà a farsi perdonare da Steffy, spiegandole che gli eventi gli sono sfuggiti di mano, ma non otterrà alcun risultato davanti alla sua rabbia e alla sua delusione.

La rabbia della giovane Forrester sarà tale da prendere una decisione inaspettata. Infatti, la donna, stanca di essere presa in giro, caccerà Finn da casa. Ma attenzione, perché in questa delicata situazione avrà un ruolo importante Paris. La giovane infatti, avendo una cotta per Finn, approfitterà della situazione per dargli il suo sostegno, avvicinandosi pericolosamente a lui. Nel frattempo, Eric Forrester metterà al suo posto Brooke Logan, indispettita dal fatto che abbia deciso di tornare con Quinn.

Le scuse di Finn non avranno alcuna presa su Steffy che, sentendosi tradita dal marito, non firmerà i documenti che attestano l’avvenuto matrimonio. Anche di fronte a questo gesto, Finn continuerà imperterrito a voler conoscere meglio Sheila, che di mostrerà dolce e comprensiva nei suoi confronti.

Dalla parte di Steffy ci saranno Brooke e Ridge, che non si capaciteranno di quanto stia succedendo e cercheranno di intavolare un piano per estromettere Sheila per sempre dalle loro vite. Eric, tornato con Quinn, manifesterà di problemi nell’intimità. Sentendosi umiliato nel profondo, il magnate della Forrester farà una proposta inaspettata alla sua dolce mogliettina, che rimarrà senza parole.

Beautiful è una soap opera statunitense, creata da William J. Bell e Lee Phillip Bell per la CBS, e va in onda dal 23 marzo 1987. La soap viene trasmessa in circa 100 paesi ed è la più seguita in tutto il mondo con 300 milioni di telespettatori al mondo ogni giorno.