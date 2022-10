A volte bere potrebbe fare male, ecco in quali occasioni

A volte bere potrebbe fare male, ed ora sappiamo in quali occasioni non dobbiamo dissetarci.

L’acqua è un bene prezioso per tutti noi, ma a volte bere potrebbe anche fare male ed oggi sappiamo quando non dobbiamo dissetarci.

Di base, però, Bere acqua aiuta a rigenerare le cellule, prevenire la formazione delle rughe d’espressione ed eliminare le tossine e i batteri accumulati. Inoltre, previene il mal di testa: la disidratazione rappresenta una delle cause più comuni del mal di testa, soprattutto quando l’organismo è affaticato.

Ecco in quali occasioni non è necessario bere

Davvero è meglio evitare di bere ai pasti perché si diluiscono i succhi gastrici e peggiora la digestione? Anche questo, come molti altri, è un luogo comune che va contestualizzato: bere durante i pasti, favorisce il rimestamento del cibo che avviene a livello gastrico durante la digestione.

Quindi, é importante bere il giusto ai pasti, in particolare se si consuma cibo secco come pane, pasta o cereali che devono essere ammorbiditi per facilitare l’azione dei succhi gastrici e quindi la digestione.

Tuttavia, è fondamentale non eccedere con il consumo di acqua durante il pasto, altrimenti si corre effettivamente il rischio di diluire eccessivamente i succhi gastrici rendendo la digestione più difficile. L’ideale sono tre bicchieri a pasto: il resto del fabbisogno idrico quotidiano si può assumere lontano dai pasti, anche attraverso frutta e verdura.

“Una corretta idratazione, associata ad una sana alimentazione, aiuta a mantenere in salute l’organismo: bere acqua aiuta ad eliminare le tossine e le sostanze di scarto, normalizza la temperatura corporea, disintossica e purifica l’organismo, agevola il trasporto di nutrimento alle cellule, aiuta la digestione, mantiene la corretta umidità delle mucose del naso e della gola, combatte affaticamento e stanchezza“. Queste sono le parole del dottor Alex Revelli Sorini, Professore di Comunicazione in cultura alimentare presso l’Università San Raffaele di Roma.

In generale, gli esperti raccomandano di bere dai 6 agli 8 bicchieri di acqua al giorno, pari in media a 2 litri. Ci possono essere alcune differenze in base all’età, al luogo in cui si vive, alla condizione fisica, allo stato di salute, alla stagionalità e all’abitudine di svolgere attività sportiva in maniera costante.

È consigliato bere un bicchiere di acqua a colazione. Esso contribuisce a diluire gli acidi che formano eventuali aggregazioni di sali minerali nei reni. Inoltre, è necessario bere acqua prima dei pasti o dopo per una corretta idratazione quotidiana. Infine, bere un bicchiere d’acqua prima di andare a dormire aiuta l’umore e può influire positivamente sul proprio ciclo sonno-veglia.