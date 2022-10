Beautiful, c’é un imminente avvicinamento, fans in fibrillazione

Le anticipazioni dall’America ci svelano alcuni retroscena sul programma televisivo Beautiful.

Durante le nuove puntate di Beautiful, in onda attualmente negli Usa, ci saranno tantissime novità.

Gli spoiler delle nuove puntate di Beautiful, ci diranno che ci sarà un pericoloso avvicinamento e i fans sono in attesa.

L’anteprima delle puntate di Beautiful

Nelle nuove puntate di Beautiful, Taylor è al settimo cielo dopo essere tornata con Ridge, un sogno che aveva da moltissimo tempo e che ha condiviso con Steffy. Ma Forrester è davvero innamorato di lei? Sembra più probabile che Ridge stia usando Taylor per una ripicca ai danni di Brooke, che trovandosi da sola verrà subito raggiunta da Bill, che non l’ha mai dimenticata.

Intanto, la notizia della fine del matrimonio tra Hope e Ridge è arrivata a Bill Spencer. Il comportamento di Bill non è stato affatto corretto: appena finito di dichiarar amore eterno a Katie, è corso da Logan non appena saputo che Forrester aveva chiuso la relazione.

Non sarà solo Bill si presenterà davanti a Hope con la chiara intenzione di rivolerla nella propria vita. A combattere per avere il suo amore, inoltre, ci sarà anche Deacon, ancora innamorato di lei. Inaspettatamente Liam prenderà molto male l’intenzione di Bill di riconquistare Brooke, tanto da spingerlo alla ritirata. Un comportamento che alza parecchi dubbi sulle sue reali motivazioni. A consolare Brooke sarà anche Eric, che la spronerà però ad avere un chiarimento con Ridge e a rimettere in piedi il loro matrimonio.

Nel frattempo, Liam sta costantemente accanto a Brooke, consolandola e dandole tutto il suo supporto. Liam è grato a Brooke, che è sempre stata presente nel momento del bisogno. Le scene di avvicinamento tra i due si stanno moltiplicando e la loro intesa è sempre più forte, tanto da far ipotizzare ai fan che ci possa essere di più che un rapporto basato sulla semplice amicizia e stima reciproca.

Inoltre, Liam ha promesso a Brooke di essere sempre presente per lei e di non voltarle le spalle. Non si esclude che tra i due possa nascere un sentimento, viste queste premesse. Non resta che attendere le prossime anticipazioni per sapere se le intuizioni dei fan d’oltreoceano hanno fatto centro.

Beautiful è una soap opera statunitense, creata da William J. Bell e Lee Phillip Bell per la CBS, e va in onda dal 23 marzo 1987. La soap viene trasmessa in circa 100 paesi ed è la più seguita in tutto il mondo con 300 milioni di telespettatori al mondo ogni giorno.