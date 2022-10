Kim Kardashian fa arrabbiare un famoso sito internet, é scontro

Kim Kardashian ha fatto arrabbiare un famoso sito internet ed ora è scontro.

La celebre modella statunitense è in mezzo alla bufera, dopo aver fatto infuriare un famoso social network.

Kim Kardashian è un personaggio televisivo, imprenditrice, attrice e modella statunitense. Negli ultimi anni, la sua popolarità è cresciuta anche attraverso i social media, attirando centinaia di milioni di seguaci sia su Twitter che su Instagram. A partire dal 2016 risulta essere una delle prime dieci celebrità più seguite su Instagram e dal 2022, occupa l’ottava posizione.

E’ scontro tra Kim Kardashian e un famoso sito internet

Pornhub, la piattaforma amatoriale con contenuti per adulti, ha scritto a Meta, la società a cui fa capo Instagram, chiedendo il ripristino immediato del suo account, che non avrebbe violato i termini di servizio in alcun modo. Il famoso sito internet ha fatto un paragone con la star del social network.

“A noi è stato chiuso l’account mentre Kim Kardashian ha pubblicato il suo c**o completamente esposto ai suoi 330 milioni di follower senza restrizioni da parte di Instagram“. Queste sono state le parole di Pornhub, in una nota ufficiale.

Prima c’é stata la sospensione della pagina Instagram di Pornhub ed, ad inizio settembre, l’eliminazione definitiva dell’account. Secondo Meta, la pagina Instagram promuove la pornografia, se pur in maniera non esplicita.

Dietro la decisione della società americana ci sarebbero la violazione delle norme del social ed inoltre la risposta alle accuse delle associazioni che lottano contro le forme di sfruttamento sessuale.

“Abbiamo permanentemente disabilitato questo account Instagram per violazioni ripetute delle nostre policy. Per circa dieci anni ha tenuto comportamenti non consentiti dalle regole. Con la pubblicazione di contenuti per adulti, di natura sessuale e nudità“. Queste sono state le dichiarazioni di Mark Zuckerberg, il patron di Meta.

Nel 2021, su Pornhub erano anche piovute le denunce di 34 donne, le quali sostenevano di essersi trovate sul sito senza alcun consenso. I loro partner avevano pubblicato filmati amatoriali privati a loro insaputa.

“È falsa qualsiasi insinuazione secondo la quale non prendiamo sul serio l’eliminazione di materiale illegale“. Questa è stata la risposta del famoso sito internet.

PornHub continua ad insistere e chiede il ripristino immediato dell’account. Ed ecco che arriva il paragone con l’attrice e modella Kim Kardashian: “Siamo felici di vedere che Kim e il team artistico dietro la sua immagine siano liberi di condividere il loro lavoro sulla piattaforma, ma ci chiediamo perché ci venga negato lo stesso trattamento“.