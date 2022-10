La borsa più criticata del momento non è quello che sembra, chi la vede resta senza parole

La borsa più criticata del momento, in realtà, non è quello che sembra e chi la vede rimane senza parole.

La vicenda ha scandalizzato milioni di persone e la borsa di un grande marchio di moda, è stata criticata aspramente.

Le borse sono generalmente realizzate in materiali non rigidi, quali cuoio, carta, tessuto, plastica sottile o di altri materiali flessibili.

Ecco quale é la borsa più criticata del momento

Il direttore creativo di Balenciaga ha lanciato un nuovo modello di borsa ispirato al sacchetto di patatine della nota marca statunitense Lay’s, durante la sfilata per la presentazione della collezione Primavera / Estate 2023. Si tratta di una clutch bag disponibile in tre colorazioni che richiamano i gusti delle patatine: giallo classico, blu Paris con l’aggiunta di sale e rosso con salsa di pomodoro.

Non è la prima volta che lo stilista lancia un modello che divide l’opinione pubblica con le sue creazioni. In passato ha lanciato le mutande alla “Bridget Jones” dal valore di 150 euro e le sneakers che sembravano Converse usurate dal valore di 150 dollari. Ma non è finita qui perché uno dei lanci più discussi della casa di moda spagnola è stata la trash pouch, una borsa ispirata alle buste della spazzatura.

Secondo i rumors, il costo di queste borse molto probabilmente si aggira intorno ai 1800 dollari. Nel mese di Giugno, Denma Gvasalia aveva anticipato in qualche modo la nuova uscita presentandosi con un vero sacchetto di patatine Lays’s, quando fu invitato all’ Antwerp Royal Acadamy of Fine Arts graduate show ad Anversa. Secondo fonti ufficiali, lo stilista sarebbe ghiotto di queste patatine e con questa mossa ha elevato un oggetto della vita quotidiana ad oggetto di lusso.

Mentre in molti si domandano il senso della collaborazione per giustificarne il prezzo, la clutch da quasi 2.000 euro ha già fatto il giro del web. Infatti, il prodotto è diventato virale prima ancora che si possa toccare con mano ed il sacchetto di patatine (ri)porta Balenciaga a stuzzicare l’appetito della polemica è sia contenitore che manifesto di stile. All’interno, la pochette è rifinita con una fedele fodera in argento metallizzato chiusa da una cerniera e, all’esterno, è rigorosamente brandizzata dalla casa di moda e dall’azienda commercializzata dalla PepsiCo, regina del 59% del mercato degli spuntini gastronomici degli Stati Uniti.

Balenciaga è un marchio di moda creato dallo stilista Cristóbal Balenciaga a San Sebastián, in Spagna, nel 1917. Ad oggi ha sede a Parigi. Lo stile della casa di moda è decisamente originale, spesso le sue creazioni hanno suscitato scalpore nel mondo del fashion.