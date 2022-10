Quale città preferisci? rivela che tipo di figlio sei

Che figlio sei o sei stato? Il nostro test di oggi ci aiuta a capire che tipo di figlio sei, una domanda che in molti si fanno, più o meno in maniera profonda.

Quante volte abbiamo sentito parlare di come siamo come figli, come ci comportiamo, o come siamo stati da giovani in famiglia se già viviamo da soli.

Il Test che vi propone oggi Che Succede, è un semplice test che però può dirci molto sul nostro carattere, soprattutto in ambito di relazione genitori-figli. Guardate attentamente le immagini di queste 3 città, e scegliete la vostra preferita, o quale vi piacerebbe visitare.

Che figlio sei? lo dice la tua città preferita

Parlando di gusti e di passioni, il viaggio è in assoluto ai primi posti, e come sappiamo i luoghi che abbiamo visitato o che ci piacerebbe visitare, ci restano dentro in maniera profonda.

Il test che vi proponiamo oggi presenta le foto di 3 capitali mondiali importantissime, e tra le più amate e visitate dai turisti in assoluto. New York, la grande mela e ombelico del mondo, Roma Caput Mundi, e la bella Barcellona, capitale del Mediterraneo.

Quando parliamo di città preferite, siamo influenzati sia dall’esperienza di averle già visitate (o addirittura vissuto), o anche dal desiderio di vederle ancora prima di esserci stati. Il test di oggi relaziona la città preferita al nostro modo di essere nella relazione figlio-genitore.

La grafica del nostro test vi propone 3 scelte. A: New York; B: Roma; C: Barcellona. Quale preferite?

RISPOSTA A: Se hai scelto New York, sei un figlio sognatore, che non si è mai fatto influenzare dai genitori sin da piccolo, ed ha sempre amato la libertà. Ami viaggiare ed essere indipendente, la lontananza non ti fa paura.

RISPOSTA B: Se hai scelto Roma, sei un figlio che ama le radici familiari, le tradizioni, e che cerca la realizzazione nella famiglia. Nella relazione di coppia sei tendenzialmente fedele, e il tuo sogno è restare nella tua città, vicino alla famiglia, magari aprendo una piccola attività che ti regali stabilità.

RISPOSTA C: Se hai scelto Barcellona, sei un figlio da sempre ribelle, che non ama le convenzioni e nemmeno le costrizioni. Dai molto da fare ai tuoi genitori, ma non manchi mai di rispetto; vuoi solamente far sentire le tue idee, e sentirti libero di esprimerti. Nel lavoro sei un istintivo, ma spesso hai idee geniali, e per questo sei molto rispettato dai colleghi.