Carta igienica, come fare se finisce, le alternative sono anche sostenibili

Le alternative alla carta igienica sono anche sostenibili ed ora sappiamo cosa fare se dovesse finire.

La carta igienica è un prodotto fondamentale per la pulizia degli esseri umani e la sua composizione differisce dagli altri tipi di carta, poiché è in grado di disfarsi rapidamente a contatto con l’acqua.

Oggi andremo a vedere alcuni trucchi e suggerimenti che è possibile utilizzare per sostituire la carta igienica. Alcuni di questi sono anche sostenibili.

Le alternative alla carta igienica

Per prima cosa, se si finisce la carta igienica, è necessario cercare in prestito un rotolo a qualcuno nelle vicinanze. La circostanza potrebbe essere abbastanza imbarazzante, ma la maggior parte delle persone comprenderà la situazione e sarà abbastanza discreta.

Altrimenti, se c’è un pezzo di stoffa, un asciugamano o tappeto sotto il lavello, andrà bene per lo scopo. Basta poi buttarlo nel cestino della spazzatura o della lavanderia dopo l’utilizzo.

Se non si ha un panno o uno scottex, un rimedio potrebbe essere il rotolo di cartone della carta igienica. Prima di utilizzarlo, bisogna ricordarsi di bagnarlo per farlo scorrere nello scarico. Il metodo potrebbe essere grossolano, ma é molto efficace soprattutto se si é fuori casa per molto tempo.

Un’altra metodologia da utilizzare se é terminata la carta igienica, è l’uso dei calzini. Bisogna usarne uno per pulire e l’altro per conservare il calzino sporco all’interno. Se si riesce a trovare un sacchetto di plastica in bagno, è necessario infilarci i calzini per portarli in borsa igienicamente. Successivamente, nascondili in tasca o in borsa per poi lavarli a casa il prima possibile.

Se non c’è proprio una soluzione, tira su i pantaloni e vai a cercare qualcosa con cui pulirti ed una volta trovato torna in bagno e termina l’operazione.

L’ultimo metodo potrebbe essere considerato rude, ma è molto efficace. Infatti, se non riusciamo a trovare nulla per pulirsi, usiamo la mano. Questa tecnica era molto utilizzata in passato e funziona bene. Bisogna solamente lavare bene le mani dopo.

Per evitare situazioni spiacevoli in futuro, controlla sempre la presenza di carta igienica prima di fare i bisogni. Inoltre, lavati sempre le mani accuratamente dopo e non avere imbarazzo, poiché può succedere a chiunque. Se sai di aver finito la carta igienica, vai subito a comprarne una confezione prima che sia troppo tardi e ricordati che queste situazioni spesso portano a combinare pasticci. Infine, ricordati di non pulirti con qualcosa di troppo ruvido e non utilizzare la carta da stampante.