Lo abbiamo indossato per anni, adesso vale migliaia di euro

Ecco il prodotto che vale migliaia di euro

In occasione delle celebrazioni del settantesimo anniversario, Moncler lancia Moncler Maya 70 Collaborations: 7 reinterpretazioni della giacca Maya da parte di 7 diversi designer. La prima collaborazione, Moncler Maya 70 by Palm Angels, è stata presentata il 15 ottobre.

La giacca è interamente rivestita con fibre ottiche luminose e presenta il logo Palm Angels sulla parte posteriore ed il feltrino 8 Moncler Palm Angels sulla parte frontale.

“Non smetto mai di pensare al futuro. È affascinante immaginarlo e in qualche modo anticipare ciò che arriverà. Questa è l’ispirazione alla base della mia interpretazione, che è molto più di un piumino. Quando lo accendi è anche una fonte di luce“. Queste sono state le parole di Francesco Ragazzi, founder e creative director di Palm Angels.

L’uomo, inoltre, ha scelto la supermodel Elsa Hosk come protagonista della campagna: “Credo che Elsa incarni perfettamente l’idea del futuro e della luce, e questa mostra pienamente la sua essenza e la mia visione per Moncler“.

Per chi non lo sapesse, le celebrazioni per i 70 anni di Moncler hanno preso il via la sera del 24 settembre con un grande show in piazza del Duomo a Milano. Per l’occasione, il marchio ha rivisito proprio la giacca Maya, uno dei piumini più amati della sua storia. Adesso, dopo Francesco Ragazzi, gli altri designer ad apportare la loro impronta creativa su questo pezzo iconico, saranno: Thom Browne, Hiroshi Fujiwara, Rick Owens, Pierpaolo Piccioli, Giambattista Valli e Pharrell Williams.

Il clamore che un item così all’avanguardia, sia in termini di stile che di tecnologia, potesse suscitare, non era scontato e la tiratura ultra limitata del giubbotto, con soli 700 pezzi disponibili esclusivamente online e in store selezionati al prezzo di 3.000€ (andati sold out istantaneamente), ha contribuito ad amplificare l’aura di fascino attorno al capo. Ma con il “pensare al futuro” chissà se Ragazzi aveva immaginato la viralità che il prodotto sarebbe stato in grado di scatenare tra i più giovani.

Da considerare, infine, il discorso relativo al resell, che ha spinto molti utenti ad interessarsi al prodotto, ma bisogna tenere conto che per un item così in edizione limitata, i prezzi successivi al lancio possono raggiungere cifre davvero vertiginose.