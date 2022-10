Se hai problemi intimi col partner, forse stai commettendo questo errore, ecco cosa devi sapere

Se hai problemi intimi con il tuo partner, probabilmente stai commettendo questo grave errore.

I rapporti intimi con i partner sono una delle parti più belle di una relazione, ma a volte si possono avere alcuni problemi ed oggi sappiamo da dove derivano.

Un rapporto sessuale appagante non si limita soltanto al pene e alla vagina, ma ci sono alcuni punti da non sottovalutare.

Ecco l’errore da non commettere con i partner

Molte persone dimenticano l’esistenza di zone erogene in tutto il corpo e, curiosamente, queste aree sono molto simili sia negli uomini che nelle donne. Alcune zone erogene vengono trascurate durante i rapporti, ma oggi andremo a scoprirle tutte, grazie all’aiuto degli esperti di Durex.

I baci sono generalmente il punto di partenza per molte persone, ma concentrarsi di più sulle labbra del partner servirà ad aumentare l’eccitazione e far volare la fantasia. Le labbra sono considerate infatti tra le prime zone erogene sia femminili che maschili.

La nuca ed i lati del collo sono zone erogene sia nella donna sia nell’uomo, in quanto contengono tantissime terminazioni nervose, tanto che per alcuni basta soltanto sfiorare il collo per accendere il desiderio.

La zona più erogena dell’orecchio per molti è il lobo, mentre per altri sussurrare parole dolci è la tecnica ideale. Stimolare l’orecchio provoca sensazioni diverse per tutti, quindi testa sempre le acque prima di iniziare nel caso in cui il partner non dovesse gradire per via del vecchio scherzo del dito nell’orecchio.

La testa è un altro punto delicato per stimolare una tra le zone più erogene sia femminili che maschili. Inoltre, la parte interna del polso non viene quasi mai toccata, per questo può rivelarsi una zona erogena molto sensibile sia per la donna sia per l’uomo.

I capezzoli sono molto innervati e pertanto rappresentano una delle zone più erogene femminili e maschili. Spesso tendono ad essere dimenticati, in particolare negli uomini, ma per alcuni sono estremamente sensibili.

I glutei contengono milioni di terminazioni nervose. Infatti, si tratta di una tra le migliori zone erogene sia per la donna sia per l’uomo. Infine, se hai mai ricevuto una pedicure o un massaggio ai piedi, sai già che si tratta di una tra le zone più erogene.

Chiaramente, l’interno coscia, la regione pelvica, il pene e la vagina sono intuitivi e quindi non li abbiamo inclusi in questo articolo.

Ovviamente non tutti vogliono essere toccati allo stesso modo e ciò che fa impazzire una persona, magari non piace ad un’altra. Ma cerca di prestare attenzione alle diverse aree del corpo per scoprire i punti deboli bollenti nascosti.