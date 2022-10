Li hai sempre usati ed ora valgono moltissimo, guarda bene in casa

Questo accessorio lo abbiamo sempre usato ed ora vale moltissimo.

Gli stivali da pescatore sono la tendenza moda chunky dell’autunno 2022. Infatti, i combat boots, gli ankle boots dalle suole chunky e i camperos da diverse stagioni, rimangono un must del guardaroba, indossati con outfit e stili diversi.

Quest’inverno si staglia un modello che rinnova un materiale classico, la gomma, con forme over e contemporanee. Nell’immaginario collettivo gli stivali di gomma più cool sono gli Hunter di Kate Moss a Glastonbury nei primi anni 2000, ma oggi le tendenze sono decisamente più edgy. Infatti, i più eccentrici della stagione sono larghi e altissimi fino alla coscia, simili a quelli indossati dai pescatori. Si ispirano infatti agli stivali waders, alti e impermeabili, tradizionalmente realizzati in gomma vulcanizzata, o nelle più moderne varianti Pvc, neoprene e Gore-Tex, indossati per la pesca e la caccia, prodotti per la prima volta da Hodgman nel 1850.

Gli stivali da pescatore sono apparsi nelle collezioni dei grandi brand del lusso come Chanel, che nella visione di Virginie Viard accompagnano abiti in tweed indossati con calze di lana grossa, dal sapore molto British. Alti e cuissard, dalla tomaia morbida e impermeabile, sono declinati in tre tonalità, nero con logo bianco, verde kaki o un delicato beige. L’ispirazione è una royal lady comoda ma elegante, e gli stivali di gomma ricordano il guardaroba tradizionale del country gentleman inglese, come le calzature indossata dalla royal family durante i soggiorni a Balmoral.

Anche Patou ha inserito gli stivali waders nella sua collezione, come accessorio per i suoi outfit di ispirazione sportiva, abbinati ad abiti in felpa e gilet trapuntati. Mentre Chufy, brand ideato dall’appassionata viaggiatrice Sofia Sanchez de Betak, li abbina a capi in delicata maglieria, tra cui il passamontagna, in una palette di colori che vanno dal più filologico verde kaki, al nero o addirittura al più appariscente lilla.

Le passerelle hanno ripreso gli stivali da pescatore anche nella versione più bassa, al polpaccio. Da Marni sono ampi al polpaccio come quelli della tenuta di un ingegnere in una centrale nucleare, un po’ cowboy nella linea a punta quadrata, un po’ manga nei colori vivaci come l’arancione o il blu, abbinati ad outfit dall’effetto liso. Chanel li ha proposti in versione minimal super chic neri con logo bianco a contrasto, SS Daley opta per il classico verde abbinati ai calzettoni.