Insonnia, scoperto perché non dormi, un cibo è responsabile

Oggi è stato scoperto un elemento importante per l’insonnia ed un cibo potrebbe essere la principale causa.

Se fai fatica ad addormentarti oppure il sonno non è riposante e ti svegli sempre spossato, oggi abbiamo trovato la causa principale di questo tuo disturbo.

Un cibo potrebbe essere la causa di questo malessere ed oggi ti daremo alcuni consigli per migliorare il tuo sonno.

Ecco la vera responsabilità dell’insonnia

Per evitare il disturbo dell’insonnia, cerca di non cenare troppo tardi ed evita i pasti troppo liquidi che tendono a dare reflusso. Inoltre, evita la carne rossa, che stimola la dopamina: al suo posto mangia un petto di tacchino, che stimola la serotonina che viene poi convertita in melatonina, oppure delle uova o delle lenticchie rosse decorticate entrambe molto facili da digerire. Infine, associa delle verdure rilassanti come la valeriana e aggiungi delle quote di carboidrati integrali come riso integrale, riso venere, farro e avena.

L’ansia, lo stress e le tensioni quotidiane costituiscono i principali imputati nell’origine dell’insonnia. Oltre alla componente psicologica, anche altri fattori gravano pesantemente sulla qualità del sonno. Tra questi, ricordiamo: abuso di sostanze eccitanti, alcolismo, ansia, dolore, malattie del sistema nervoso, rumori esterni, sindrome delle gambe senza riposo, sindrome premestruale, sospensione di farmaci ipnotici e tossicodipendenza.

In caso di insonnia, è necessario rilassarsi, poiché lo stress e l’ansia incidono negativamente sulla qualità del sonno. Inoltre, bisogna praticare yoga o corsi di rilassamento. Seguire uno stile di vita corretto ed individuare la causa responsabile dell’insonnia prima di intraprendere qualsiasi terapia. Infine, bisogna andare a dormire circa sempre alla stessa ora.

I rimedi naturali rivestono un ruolo di primo piano nel trattamento dell’insonnia. Infatti, l’erboristeria offre un vasto ventaglio di droghe naturali, utilissime per favorire l’addormentamento nei pazienti colpiti da insonnia “psicologica”. A tale scopo, si consiglia di assumere tisane od infusi formulati con droghe ad azione ipnotico-sedativa: camomilla (blande proprietà ansiolitiche e sedative), melissa (proprietà antispastiche e sedative), passiflora (proprietà ansiolitiche e sedative), escolzia (sedativa, ipno-inducente, analgesica, rilassante, antinevralgica e spasmolitica), tiglio (proprietà rilassanti, ansiolitiche), luppolo (blando sedativo), valeriana (proprietà ipnotiche, anticonvulsive, sedative del sistema nervoso centrale).

Un altro rimedio naturale contro l’insonnia é il magnesio orotato (magnesio complessato con la vitamina B13) e l’assunzione di compresse formulate con melatonina costituisce un buon rimedio per favorire l’addormentamento in caso di insonnia. Infine, allenarsi dopo una nottata insonne non è impossibile: basta seguire i consigli giusti.