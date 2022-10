Raccolta differenziata, svelato cosa sbagliamo, ecco tutta la verità

Dopo molti anni, finalmente sappiamo tutta la verità e cosa sbagliamo nella raccolta differenziata.

Per raccolta differenziata si intende un sistema di smistamento dei rifiuti, che prevede come primo passaggio, una loro differenziazione da parte dei cittadini in base alla natura del singolo elemento o delle sue parti costitutive (es. vetro, carta, plastica, organico).

Oggi, dopo moltissimi anni, sappiamo tutta la verità sulla separazione dei rifiuti e finalmente sappiamo anche cosa abbiamo sbagliato per decenni.

La verità sulla raccolta differenziata

Nei contenitori dei Rifiuti Indifferenziati vanno inseriti tutti i materiali non riciclabili, carta e cartone sporchi o bagnati, carta oleata o plastificata, plastiche non riciclabili come giocattoli e posate di plastica ed infine pannolini ed assorbenti igienici.

Al contrario, invece, non devono essere inseriti materiali riciclabili (carta, contenitori in vetro, plastica, metallo), lampade al neon, alogene e fluorescenti, materiali impropri o pericolosi, pile scariche e batterie d’auto, sostanze tossiche, calcinacci, pneumatici, rifiuti ingombranti, anche se smontati ed apparecchiature elettriche o elettroniche.

I materiali sono destinati ad impianti di selezione e trattamento dei rifiuti. La frazione “secca” viene trasformata in combustibile da rifiuti per recupero energetico, invece quella “umida” viene trattata per produrre terriccio per copertura in discarica.

La raccolta differenziata perfetta si svolge in questo modo: dopo aver separato i materiali in casa, gettali all’interno del contenitore giusto e, se pieno, fai qualche passo in più e raggiungi quello più vicino. Forse ancora non lo sai, ma tutti i rifiuti abbandonati a terra fuori dai cassonetti non possono più essere differenziati.

I vari materiali differenziati (cartoni, bottiglie di plastica, imballaggi vari, ecc.) vanno ridotti di volume prima di essere inseriti nei cassonetti o nei bidoncini. Così facendo ingombreranno di meno e i contenitori saranno più funzionali e fruibili anche per i tuoi vicini di casa.

Se a casa hai dei materiali ingombranti di cui vuoi liberarti, non li gettare per nessun motivo nel cassonetto, ma vai nei nostri Centri di Raccolta o prenota il ritiro a domicilio e le persone addette ti aiuteranno a smaltirli correttamente e gratuitamente.

Roma è una delle città europee con la maggiore produzione di rifiuti. Oltre il 30% di quelli prodotti quotidianamente da ogni famiglia è costituito da scarti alimentari e vegetali. Con la raccolta differenziata è possibile separare questo tipo di rifiuti e trasformarli in fertilizzanti di qualità, utilizzabili anche per l’agricoltura biologica. Gli scarti alimentari e organici sono preziosi.