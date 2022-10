I protagonisti di una famosa serie tv sono tornati, fans in trepidazione

I protagonisti di una celebre serie tv che ha raccolto milioni di telespettatori, diventando un vero e proprio cult, sono tornati a farsi vedere ed i loro fans sono in trepida attesa.

La vicenda ha sconvolto positivamente i fans appassionati della serie, che già sognano il ritorno in tv dei loro beniamini.

Attraverso un post su Instagram, l’attrice insieme a tutti i colleghi della serie cult hanno voluto far sapere ai propri fan che si sono rincontrati.

Ecco la verità sulla famosa serie tv

I protagonisti di “Twin Peaks” regalano una reunion tutta social. A postare il selfie è Mädchen Amick, l’attrice oggi 51enne che nella serie cult interpretava la cameriera del Double R Diner Shelly Johnson. “Momenti preziosi con amici di vecchia data. Quante emozioni”.

A tavola ecco dunque Dana Ashbrook (il liceale ribelle Bobby Briggs), Sherilyn Fenn (la studentessa Audrey Horne), Kyle MacLachlan (l’agente speciale dell’Fbi Dale Cooper), Sheryl Lee (Laura Palmer) e Kimmy Robertson (la segretaria del dipartimento di polizia Lucy Moran).

Twin Peaks è una serie cult degli Anni 90 diretta dal famosissimo regista David Lynch, in cui vengono raccontate le vicende di una piccola cittadina Nordamericana sconvolta dalla morte di Laura Palmer. Nel corso delle indagini si scatenano una serie di eventi inquietanti che avranno dei riscontri catastrofici sulla cittadina. L’8 aprile del 1990 negli Stati Uniti, su Abc, è andato in onda il primo episodio della serie che avrebbe rivoluzionato il piccolo schermo. Nel 1992 ci fu anche un film prequel, “Fuoco cammina con me”, e nel 2017 andò in onda un revival di 18 episodi scritto sempre da Mark Frost e David Lynch.

La serie è arrivata in Italia, su Canale 5, il 9 gennaio del 1991, diventando un vero e proprio caso televisivo. Un vero fenomeno andato oltre la semplice curiosità di scoprire chi fosse l’assassino di Laura Palmer. L’iconico ritrovamento del cadavere della ragazza, avvolto in un sacco di cellophane, con cui si apre la vicenda, è solo una delle tante immagini rimaste nella storia della tv.

La colonna sonora di Angelo Badalamenti, la fotografia, i momenti surreali tipicamente lynchani, l’atmosfera di tensione continua, hanno fatto di “Twin Peaks”, che in Italia è stata ribattezzata “I segreti di Twin Peaks“, uno spartiacque nella storia della tv. Da un punto di vista di storia della tv, Twin Peaks può essere infatti considerata apripista delle serie d’autore, con una qualità cinematografica che crescendo negli anni è diventata il tratto distintivo della fiction, fino a coinvolgere i migliori talenti del cinema. “X-Files”, “Lost”, “True Detective”, “Black Mirror”, “Riverdale” sono solo alcune delle serie che senza quella ideata e diretta da Lynch non sarebbero esistite.