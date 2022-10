Ibrahimovic e la sua forza, ecco il segreto che indossa il campione svedese

Zlatan Ibrahimovic indossa un oggetto che rappresenta perfettamente la sua forza.

Il campione svedese, durante la sua lungimirante carriera, ha mostrato sempre la sua forza ed oggi lo possiamo notare con questo particolare accessorio.

L’attaccante del Milan é considerato uno dei calciatori più forti e completi della sua generazione, ed è uno dei marcatori più prolifici della storia del calcio mondiale.

Ecco cosa indossa Zlatan Ibrahimovic

Nella comunità calcistica, si è diffusa l’idea che quello in cui tutti noi stiamo vivendo sia, in realtà, il mondo di Zlatan Ibrahimovic. Il concetto potrebbe essersi esteso anche ad altri pianeti dell’universo, dopo che il nostro Thor è stato avvistato mentre portava al polso uno di quegli Swatch in bioceramica che lo scorso mese di marzo hanno fatto impazzire il web.

Si tratta, infatti, della collezione di orologi che porta il nome di tutti i pianeti ed ancora oggi spinge molte persone a mettersi in fila, fuori dai negozi Swatch dell’intero pianeta, per accaparrarsene uno. Questi orologi assomigliano ad un Omega Speedmaster ed hanno un costo di 250 euro invece di circa 5000 euro. Un prezzo che permette a tali segnatempo di rappresentare il concetto di lusso accessibile nel momento in cui molti prodotti proprio non lo sono.

Durante la cerimonia del Pallone d’Oro, Robert Lewandowski ha sfoggiato un Casio oro ed ora Ibra non vuole essere assolutamente da meno. Ecco perché il suo acquisto di un modello MoonSwatch, è una notizia più importante di quanto sembri, in quanto rappresenta una sorta di legittimazione per Swatch e Omega nella loro scelta di collaborare alla creazione di una versione economica di un’icona classica.

Anche Ed Sheeran, la seconda più grande celebrità nerd di orologi dopo John Mayer, è stato visto indossare con orgoglio un MoonSwatch e questo indica che gli addetti ai lavori sanno quanto sia importante questo affare e quale portata avrà nei principali programmi di sviluppo nell’industria della misurazione del tempo.

Sheeran è stato avvistato con la versione Mission to Moon del MoonSwatch, che è nera e sembra quasi identica a uno Speedmaster originale, mentre Ibrahimovic ha scelto il Mission to Mars, che è rosso e bianco. La versione Mission to Mars, però, é quella che gli si addice alla perfezione. Le tonalità di questo modello, oltre ad attirare subito lo sguardo verso il suo polso, richiamano l’iconico progetto Speedmaster Alaska del 2008, a partire dalle lancette a forma di navicella che sfrecciano quando si premono i pulsanti, e questo significa che il Mars è già una specie di oggetto di culto, proprio come Zlatan Ibrahimovic.