Caffé, quello che accade in questo bar è sorprendente, boom di clienti

Amate il caffè? parliamo della bevanda tra le più conosciute al mondo, e tra le più amate dagli Italiani. Quello che è accaduto in un locale è davvero incredibile, provando una nuova promettente iniziativa che ha lasciato tutti senza parole.

Il nuovo progetto sembra promettere molto bene, anche se l’inflazione e il caro bollette continuano a pesare sul titolare del bar.

Tutti gli esercenti, infatti, tentano disperatamente di non far ricadere i maggiori costi su una clientela già messa alle corde dalle medesime emergenze. Un approfondimento di Reporter Gourmet ha raccontato questa storia.

Ecco la nuova proposta del titolare di un bar

Un bar spagnolo, Hinojosa a Santa Coloma de Gramenet, a Barcellona, ha deciso di percorrere una nuova strada ed abbassare notevolmente i prezzi ai clienti. Infatti, il bar offre un caffè a solamente 50 centesimi ed i panini piccoli ad 1 euro. Inoltre, un panino grande ed un succo di arancia fresco costeranno la bellezza totale di 4 euro.

Non che la crisi abbia misteriosamente risparmiato questo esercizio, la cui ultima bolletta per la corrente elettrica ammontava a 670 euro a causa dell’aria condizionata. Ma Juan, titolare da 37 anni di questa attività, non ha dubbi.

“Si tratta di una misura anticrisi per aiutare la gente del quartiere. Bisogna offrire prezzi che possa pagare. E tutti hanno 50 centesimi nel borsellino”.

Il calo dei prezzi, annunciato sui social, è avvenuto nel mese di settembre e da allora il bilancio è ampiamente positivo.

“In un giorno ho servito 300 caffè. Quello che voglio è raggiungere un numero maggiore di clienti. Servo lo stesso prodotto, non l’ho cambiato, ma vendendo di più ho migliorato i conti. Invece di comprare 6 chili di caffè a 18 euro, ora il rappresentante me lo lascia a 10, perché ne compro 50 chili. Meglio lavorare di più che mettere il caffè a 1 euro e 30 e non venderlo“, continua Juan.

Il lavoro però è moltissimo, dalle 5 del mattino fino alle 9 di sera: “Alla fine, guadagno come prima, ma cos’altro potrei fare? Non ho scelta. Sul presto passa qualche mamma che ha lasciato il figlio a scuola, poi alcuni insegnanti a mezzogiorno. La mattina così sono già pieno”.

Per incentivare le visite la sera, il piano è invece quello di abbassare il prezzo dei drink a 2,5 euro. Concorrenza sleale? Juan scommette di no e ricorda quando concordò i prezzi con il bar vicino e poi scoprì che li aveva abbassati per sottrargli clientela.

Barcellona è una città della Spagna, capoluogo della Catalogna ed è una comunità autonoma della parte orientale dello Stato. Nel 1992 fu sede delle Olimpiadi estive, mentre nel 2004 vi si è tenuto per la prima volta assoluta il Forum Universale delle Culture.