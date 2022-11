Contorno occhi, il rimedio che in pochi conoscono per tornare giovane

Oggi andremo a vedere il rimedio per il contorno degli occhi che ti fa ritornare giovane.

La notizia ha sconvolto positivamente tantissime persone ed ora tutte le donne hanno il rimedio per tornare giovani come un tempo.

Il contorno occhi é una zona estremamente delicata del viso. Infatti, la pelle del contorno occhi è più sottile e soggetta alla comparsa di borse e occhiaie, nonché di rughe per i continui sforzi della vista che coinvolgono proprio la palpebra superiore e la palpebra inferiore.

Ecco il rimedio per tornare giovani

Il Contorno Occhi alle bacche di Goji è molto efficace grazie alla concentrazione di principi attivi presenti negli ingredienti. La pelle attorno agli occhi è molto delicata e si affatica facilmente. Con estratto di Bacche di Goji, acido Jaluronico e Caffeina, questo composto è molto indicato per migliorare l’aspetto del contorno occhi in caso di occhiaie, borse sotto gli occhi e pelle stanca.

Una volta procurati tutti gli ingredienti, è molto semplice da realizzare e confezionare in un contenitore Roll-On pratico da usare. Andiamo a vedere il procedimento.

INGREDIENTI: 0,1 g di Caffeina, 6 g di Idrolato di Fiordaliso, 2 g di Acido Jaluronico, 2 g di Estratto idroglicerico di Bacche di Goji. 0,03g di gomma Xantana, 2 gocce di conservante Cosgard.

Prima di tutto, é necessario disinfettare i contenitori con l’alcool e asciugarli con carta assorbente. Successivamente, bisogna prendere un misurino di precisione ed in un recipiente, mettere 0,1 g di caffeina e 6 grammi di Idrolato di Fiordaliso. Se non avete l’idrolato, va bene anche semplice acqua. Mescoliamo tutto e lo portiamo sul fuoco a bagnomaria. Continuiamo a mescolare, finché il composto non è completamente sciolto.

Togliamo dal fuoco e aggiungiamo 0,03g di gomma xantana, mescoliamo e vediamo che il composto diventa gelatinoso, aggiungiamo l’acido jaluronico. Poi prendiamo il flaconcino con l’estratto di bacche di Goji e lo agitiamo leggermente prima di aggiungerlo alla preparazione usandone 2 g. Per ultimo, aggiungiamo 2 gocce di conservante e mescoliamo.

Togliamo dal fuoco, misuriamo il Ph che dovrebbe essere 6. Prendiamo l’apposito contenitore roll-on e lo riempiamo e quando è raffreddato completamente possiamo già utilizzarlo.

Il contorno occhi alle bacche di Goji fatto in casa è fresco e dona subito sollievo. Si può usare tutti i giorni, soprattutto dopo una lunga giornata di lavoro o una notte insonne. Infine, la pelle delle palpebre è più sottile rispetto al resto del viso, ed è inoltre sottoposta a maggiori sforzi per l’uso della vista.