Il ritorno del cartone che ha fatto sognare un’intera generazione, forse anche la tua

Il celebre manga shoujo, ambientato nel corso della tragica rivoluzione francese, Lady Oscar (conosciuto ufficialmente col titolo de Le rose di Versailles) compie 50 anni e per l’occasione è stato annunciato l’arrivo in Giappone e negozi online un nuovo volume celebrativo.

Il volume, denominato “The Rose of Versailles 50th Anniversary Book“, includerà al suo interno 160 pagine di cui 80 a colori, galleria di illustrazioni con commento dell’autrice Riyoko Ikeda, guida agli episodi, illustrazioni tributo e tanto altro ancora. Il volume sarà disponibile dal 15 settembre 2022. Inoltre, sempre in occasione dell’anniversario del manga che ha abbracciato generazioni di lettori, è prevista una nuova mostra in Giappone.

Dal 17 settembre fino al 20 novembre si terrà una mostra speciale intitolata The Rose of Versailles 50th Anniversary Exhibiotion – The Rose of Versailles Forever. La mostra sarà inaugurata nel TOKYO CITY VIEW (al piano 52 della Mori Tower di Roppongi Hills), in Giappone.

La mostra presenterà rare illustrazioni originali di Maria Antonietta e Oscar François de Jarjayes, i due personaggi principali della storia, oltre a pensieri e commenti di Ikeda dell’epoca. Nella sezione Takarazuka Revue sarà riprodotta la “stanza di Oscar” dell’opera, mentre i costumi di scena e gli oggetti di scena saranno esposti per far conoscere il raffinato mondo dell’opera. Inoltre, l’evoluzione dei disegni di Ikeda nel manga, che si è protratto fino ai giorni nostri, sarà ripercorsa grazie agli elementi dell’animazione televisiva e al merchandising nostalgico.

“Cinquant’anni possono sembrare tanti, ma “The Rose of Versailles” è passato da genitori a figli e a nipoti. È una gioia simile a un sogno che non avrei mai immaginato durante la pubblicazione. Come autrice, voglio ringraziare tutti. L’editore Takarazuka Revue, la compagnia d’animazione e tutti gli altri che hanno supportato il lavoro in ogni modo. E ora, nel mezzo del disastro Corona, desidero esprimere la mia più sincera gratitudine verso chiunque faccia parte della mostra per il 50° anniversario e che festeggi con noi. Spero che più fan possibile possano apprezzarla”. Questo è il messaggio dell’autrice Ikeda per il 50esimo anniversario del manga.

Il manga di Lady Oscar è stato scritto e disegnato da Riyoko Ikeda e serializzato in Giappone dal 21 maggio 1972 al 23 dicembre 1973 sulla rivista Margaret di Shūeisha e raccolto in nove volumi tankōbon.