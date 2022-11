E’ un alleato di bellezza e adesso puoi farlo da sola, così avrai più risultati

La bellezza è qualcosa di davvero molto personale, sulla cui idea da secoli ci si confronta, ed ognuno ha chiaramente la sua opinione. Ci sono però degli alleati che quotidianamente possono aiutarci non solo ad essere più belle, ma anche a curare la nostra pelle.

Ogni anno milioni di persone spendono molti soldi in prodotti di bellezza e cosmetica, e ad oggi quello del beauty risulta essere uno dei mercati che non sembrano accusare particolarmente la crisi. Ultimamente, poi, l’aumentare del fenomeno dell’e-commerce, ha dato una spinta ulteriore a questa fetta di mercato.

Noi tutti sappiamo quanto sia fondamentale idratare le labbra, ed oggi andremo a vedere come ottenere un burro perfetto per le labbra. Bastano davvero pochi ingredienti per ottenere grandi quantità di prodotto da tenere per noi o da regalare.

Gli ingredienti per ottenere il burro labbra

Gli ingredienti principali di cui è composto un burro labbra sono naturalmente il burro e, nel nostro caso, abbiamo scelto l’olio di cocco, poiché a temperature al di sotto dei 25 gradi diventa solido. Andiamo a vedere la ricetta di una casalinga doc molto amata dal pubblico, Benedetta Rossi.

L’olio di cocco, inoltre, ha innumerevoli proprietà tra cui quella di ammorbidire la pelle, aiutandola quindi a rimanere idratata. Previene, quindi, i segni del tempo rallentando la comparsa di inestetismi, perché con una pelle elastica e idratata si combattono i raggi del sole e la secchezza dovuta anche all’aria condizionata.

Come secondo ingrediente di base, abbiamo utilizzato la cera d’api per uso cosmetico, che unita all’olio di cocco rende solido il burrocacao. Come ingredienti aggiuntivi possono esserci spezie profumate e coloranti.

Per realizzare un semplice burro labbra (quantità indicate nel video tutorial) abbiamo utilizzato quindi: olio di cocco, cera d’api, rossetti per colorare, estratto di vaniglia, confezioni vuote di burro labbra e pennarelli indelebili (se volete decorare le confezioni).

Per la preparazione, occorre semplicemente inserire l’olio di cocco, la cera d’api, il colorante (che può essere anche un pezzetto di rossetto), l’estratto di vaniglia (o quello che preferite per dare profumo) in un pentolino per far sciogliere tutto a bagnomaria (oppure al microonde qualche secondo) e poi versare tutto nel contenitore vuoto. Dopo di ché andrà fatto solidificare all’aria oppure in frigorifero per 10 minuti.

Per personalizzare le confezioni, è anche possibile utilizzare gli acrilici o dei pennarelli indelebili, per decorare. Anche i vecchi burri labbra possono essere facilmente “puliti” dalle loro scritte con un po’ di acetone, per tornare come nuovi e pronti per essere nuovamente decorati.

L’acetone è un liquido mobile, incolore, volatile e infiammabile con caratteristico odore etereo, ma un po’ aspro; è completamente solubile in acqua, etanolo ed etere e trova principalmente impiego come solvente di uso generale e come solvente polare aprotico.

Il principale processo industriale per ottenere acetone è il processo al cumene. In presenza di catalizzatori, il cumene addiziona ossigeno e forma un idroperossido; dal riarrangiamento e successiva decomposizione di questo si originano acetone e fenolo. L’acetone è utilizzato anche in cosmetica per rimuovere lo smalto per unghie. Una minima quantità applicata con un batuffolo di cotone idrofilo assolve facilmente allo scopo.