Il grande ritorno tanto atteso, bambini e genitori in trepidazione

E’ un ritorno importantissimo e tanto atteso, che sta facendo impazzire tutti i bambini, che ora sono in trepida attesa.

La notizia ha lasciato con il fiato sospeso tutti gli appassionati di questo particolare oggetto, ed anche i genitori sono felicissimi. Curiosi?

Parliamo di scarpe, e tra le più amate dai piccoli c’è un modello uscito in un’edizione speciale e limitata, rivolta anche ai collezionisti.

Ecco le scarpe amate dai bambini

Per la prima volta in assoluto, un brand di moda è stato infatti inserito tra gli espositori ufficiali di Lucca Comics & Games, una delle fiere più importanti a livello internazionale dedicata al fumetto, all’animazione, ai giochi e ai videogiochi, all’immaginario fantasy e fantascientifico, compreso il cosplay.

Nei giorni della manifestazione, quest’anno dedicata al tema della speranza e in programma nella città toscana da venerdì 28 ottobre fino al primo novembre, Bull Boys presenta la sua prima collezione di scarpe con i dinosauri in edizione limitata. A renderle particolarmente speciali, lo sfondo su cui compare il caratteristico T-Rex che raffigura una foresta giurassica, disegnata dall’artista e illustratore Andrea Mancini, e un set di strappi intercambiabili e rimovibili brandizzati con il logo “LC&G22 HOPE”, in aggiunta ai classici.

Questa special edition di calzature bimbo fa seguito al successo italiano ed internazionale delle scarpe con i dinosauri e le luci di Bull Boys. La collezione sarà in vendita esclusivamente nello stand del brand presente a Lucca Comics & Games nell’area “Junior” del Real Collegio, oltre che sull’e-commerce del sito bullboys.it. Sempre nei giorni della manifestazione, sarà presente nello stesso stand anche Andrea Mancini, per autografare i modelli in vendita e realizzare esclusivi disegni a tema giurassico per i bambini e per gli appassionati di tutte le età.

Sempre in tema edizioni speciali, inoltre, sarà possibile acquistare anche un’opera a tiratura limitata, “Lorena Kay e la Scuola di Magia“. Il libro torna, infatti, con una inedita edizione, realizzata da Lelli Kelly su licenza Mondadori e in collaborazione con Save the Children. Il ricavato complessivo dalla vendita di ogni copia verrà interamente devoluto ai bambini in fuga dalla guerra, attraverso uno speciale programma di assistenza promosso dalla stessa Ong. Scritto da Attilio Attilieni, presidente di Lelli Kelly S.p.A., il romanzo fa seguito a quello pubblicato nel 2020 da Piemme/Mondadori. È acquistabile sull’e-commerce del sito lellikelly.it e presso la fiera nelle giornate di Lucca Comics & Games.

C’é spazio anche ad alcune curiosità legate a “Lorena Kay e la Scuola di Magia”. Questa edizione limitata è un quasi-tascabile, in edizione best seller, di facile leggibilità e a prezzo contenuto (9,99 euro) per favorire l’acquisto proprio da parte dei bambini che vogliano dare un aiuto diretto ai loro coetanei.