Acne, fai attenzione a questo particolare, forse non lo stai facendo

L’acne è un problema molto importante per molti giovani ed è necessario fare attenzione a questo particolare, che probabilmente nessuno sta notando.

L’acne è un’infiammazione del follicolo pilosebaceo e del tessuto perifollicolare. Le parti più colpite sono viso, spalle, dorso, e regione pettorale del torace.

Questa infiammazione si forma a causa dell’aumento della secrezione sebacea, dell’ostruzione del follicolo pilosebaceo e del rilascio dei mediatori dell’infiammazione. Inoltre, il propionibacterium acnes libera enzimi che scindono il sebo in acidi grassi con attività comedogenica.

I rimedi per l’acne

L’acne viene classificata in: non infiammatoria, ossia caratterizzata dalla presenza di comedoni (punti bianchi e neri) ed infiammatoria (papule, pustole, noduli e cisti).

Per eliminare questo tipo di infiammazione, oggi vi abbiamo proposto alcuni trattamenti dermocosmetici per la pelle. Ecco i vari passaggi.

MATTINA

1. DETERSIONE: con un detergente schiumogeno delicato. 2. SIERO o BOOSTER: con Niacinamide, ad azione sebonormalizzante ed anti infiammatoria. 3. IDRATAZIONE: con crema viso della texture leggera contenente attivi seboregolatori ed idratanti. 4. SPF: leggero e poco untoso.

Se l’applicazione della crema viso con crema solare dovesse risultare pesante, applicare la mattina solo la crema solare e la sera la crema viso.

SERA

1. STRUCCANTE. 2. DETERSIONE: con un detergente schiumogeno delicato. 3. ESFOLIAZIONE: con un esfoliante chimico come l’Acido Salicilico, utile per rimuovere le impurità che ostruiscono i pori. 4. SIERO-BOOSTER: per un trattamento completo, scegli un siero o booster formulato con Retinolo in quanto riduce la produzione di sebo e normalizza la cheratinizzazione. Da utilizzare solo la sera. Se si desidera utilizzare un solo siero/booster, applicare sia la mattina che la sera quello a base di Niacinamide. 5. IDRATAZIONE: con crema viso dalla texture leggera contenente attivi ad azione seboregolatori ed idratanti.

Inoltre, esiste anche il trattamento plus: ossia una maschera viso argillosa per 2 volte alla settimana. Se il solo trattamento cosmetico non è sufficiente, effettuate una visita dermatologica. Infatti, non tutti i tipi di acne sono uguali e bisogna tenere conto dell’entità con cui si presenta (lieve, moderata o grave).

A livello mondiale, nel 2010, è stato stimato che le persone affette da acne fossero circa 650 milioni di persone, pari al 9,4% della popolazione. L’acne è estremamente comune (85%) nei soggetti fra 12 e 25 anni ed è distribuita globalmente. Le conclusioni sulla prevalenza in funzione di alcuni caratteri genetici, in particolare il colore della pelle, sono discordanti emergendo rispetto alle ricerche passate, una crescente incidenza nei giovani neri o asiatici. Infatti, specifici gruppi etnici possono manifestare una prevalenza in specifiche forme di acne e lesioni indotte dall’acne (cheloidi, iperpigmentazioni).