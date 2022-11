Chiara Ferragni, ecco dove è andata a finire, nessuno se lo aspettava

Chiara Ferragni é andata a finire dove nessuno si sarebbe mai immaginato ed è una novità assoluta per tutti i suoi fans.

Chiara Ferragni è nata a Cremona il 7 maggio 1987 ed è un’imprenditrice, blogger, designer e modella italiana.

Nel 2009 ha creato insieme a Riccardo Pozzoli il blog The Blonde Salad. Nel 2010 ha presentato una linea di scarpe ed è stata ospite degli MTV TRL Awards. A dicembre del 2013 ha collaborato con Steve Madden per la progettazione di una collezione di scarpe per la primavera 2014, ed ad agosto 2014 è diventata giudice ospite nella tredicesima edizione di Project Runway.

La sorpresa per i fans di Chiara Ferragni

Balocco, storico brand piemontese con sede a Fossano, presenta il pandoro Chiara Ferragni. Le vendite del Pandoro #PinkChristmas, frutto di questa importante collaborazione, serviranno a finanziare un percorso di ricerca promosso dall’Ospedale Regina Margherita. Infatti, verrà acquistato un nuovo macchinario, che permetterà di esplorare nuove strade per le cure terapeutiche dei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing.

Il pandoro #PinkChristmas si presenta in confezione regalo, con nastro rosso personalizzato e la CFMascotte, l’alter ego di Chiara Ferragni, sulla slitta natalizia. Inoltre, offre la possibilità di personalizzazione del pandoro stesso con lo stencil a forma di occhio e l’originale spolvero rosa, che si troverà all’interno del pack. Il prezzo consigliato è 10,90 euro.

Gli ingredienti del nuovo pandoro sono: farina di frumento, uova fresche 20,6% da galline allevate a terra, zucchero, burro, lievito naturale (farina di frumento – acqua – lievito), emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi, latte fresco pastorizzato alta qualità 1,8%, sale, aromi, burro di cacao. Inoltre, può contenere frutta a guscio, soia e senape.

Questa novità impreziosisce la tradizionale ricetta del Pandoro Balocco che utilizza solo uova da galline allevate a terra e latte fresco italiano di alta qualità per un dolce natalizio soffice e delicatamente profumato, nel rispetto della ricetta tradizionale. Tutti potranno decorarlo e condividere il proprio scatto taggando il profilo Balocco.

Balocco è un’azienda dolciaria italiana specializzata nella produzione di dolci da forno. Fondata a Fossano nel 1927, di fronte al Castello degli Acaia, come pasticceria per dolci da Francesco Antonio Balocco, due anni più tardi è aperta una seconda pasticceria nella centrale via Roma.

Nel 1970 la produzione, in costante aumento, viene spostata in via Santa Lucia in uno stabilimento di 70.000 metri quadrati. Nel 1975 va in onda il primo spot televisivo su Carosello. Nel 1987 lo stabilimento viene ampliato. Dagli anni novanta, Aldo Balocco è affiancato nella guida dell’azienda dai due figli, Alessandra e Alberto. Nel giugno 2010 Aldo Balocco viene nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

I prodotti sono distribuiti soprattutto in Italia, Francia, Spagna, Germania, Albania, Egitto e Stati Uniti, ma complessivamente l’export della Balocco, che costituisce il 14% delle vendite, avviene in una settantina di paesi.