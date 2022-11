A causare questo tumore raro è stata un’azione quotidiana banalissima, ecco come è successo

Questo raro tumore è stato causato da un’azione quotidiana banalissima ed ora molte persone sono davvero preoccupate.

Il tumore, noto anche come cancro nel caso di tumori maligni, è, in patologia una massa di tessuto che cresce in eccesso ed in modo scoordinato rispetto ai tessuti normali, e che persiste in questo stato dopo la cessazione degli stimoli che hanno indotto il processo.

In Italia, le persone affette da questo tipo di patologia sono circa 3 milioni e 600 mila. Inoltre, si stima che nel nostro Paese vi siano in un anno 377.000 nuove diagnosi di tumore, circa 195.000 fra gli uomini e 182.000 fra le donne.

Ecco la verità su questo raro tumore

Un uomo ha usato il telefono cellulare per due ore e mezza al giorno, per 13 anni, finché non si è ammalato di tumore all’orecchio. Così, il tecnico specializzato dell’Acciai Speciali Cogne, si è rivolto ad uno studio legale per fare causa. Il 2 novembre scorso è arrivata la sentenza, che ha stabilito un indennizzo in suo favore. Infatti, è stata condannata l’Inail, che adesso dovrà risarcirlo.

L’uomo, un 63enne residente ad Aosta, è stato colpito da tumore benigno che colpisce un nervo dell’orecchio. Gli avvocati dell’uomo hanno sostenuto il nesso di causalità tra l’uso del cellulare prolungato per motivi lavorativi e la malattia riscontrata, ed hanno ottenuto un doppio verdetto positivo, prima dal tribunale di Aosta e ora dalla Corte d’Appello. Prima di lui, solo in un altro caso un lavoratore aveva avuto ragione in tribunale per una causa simile.

“La sentenza ora pronunciata è figlia di un serrato confronto scientifico e ci sono stati numerosi incontri e scambi di memorie tra gli esperti delle parti“. Queste sono state le parole degli avvocati dell’uomo.

Nel 2020 l’ente di previdenza era stato condannato a corrispondere un indennizzo di 350 euro al mese all’uomo, ma aveva impugnato la decisione del tribunale, chiedendo una nuova consulenza tecnica. L’elevata probabilità di correlazione tra tumore e cellulare in questo caso è stata accertata sulla base dell’assenza di altre possibili cause e l’esposizione prolungata a radiofrequenze si è così rivelata l’unico fattore di rischio per l’ex lavoratore dell’acciaieria.

Il primo telefono cellulare commerciale fu inventato da Martin Cooper, direttore della sezione Ricerca e sviluppo della Motorola, che fece la sua prima telefonata da un cellulare il 3 aprile 1973. Dopo 10 anni la Motorola decise di produrre un modello dal costo di 4.000 dollari, ossia Motorola DynaTAC.