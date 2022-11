Caduta dei capelli, forse non lo sapevi ma questo disturbo potrebbe essere la causa

La caduta dei capelli potrebbe dipendere da un disturbo specifico che forse non potevi immaginare, o che stai sottovalutando.

Vediamo quindi tra le cause che possono contribuire alla caduta dei tuoi capelli, un aspetto importantissimo, che abbiamo sotto i nostri occhi ma sottovalutiamo.

La carenza di ferro, di vitamine, lo stress ma anche problemi di tiroide non sono da sottovalutare, poiché potrebbero interessare negativamente il tuo cuoio capelluto.

La verità sulla caduta dei capelli

Il cosiddetto “periodo delle castagne” è una fase dell’anno in cui assistiamo alla caduta inesorabile dei nostri capelli. Ma dipende veramente dalla stagione? Esistono numerose cause che concorrono alla caduta dei capelli.

Il ciclo follicolare è diviso in tre fasi: anagen, catagen e telogen. I capelli crescono con modalità e ritmi diversi non trovandosi tutti nella stessa fase. Difatti, l’attività ciclica del follicolo pilifero si alterna tra periodi di intensa crescita, periodi di stasi o di involuzione. Per questo motivo non abbiamo capelli tutti della stessa lunghezza.

Anagen o fase di crescita: il capello cresce mediamente di 0,3-0,4 mm al giorno e la durata di questa fase è influenzata da fattori ereditari e sessuali, per la donna più lunga, più corta per l’uomo ed è generalmente compresa tra i 2 ed i 7 anni.

Catagen o fase di involuzione: ha una durata molto breve, circa 2-3 settimane durante il quale il capello non si allunga più poiché il follicolo arresta la sua attività proliferativa.

Telogen o fase di riposo: questa fase ha una durata media di 3 mesi, il follicolo è inattivo, il capello è ancora al suo interno, trattenuto da deboli legamenti intercellulari, risale verso l’epidermide con il bulbo proiettato verso l’esterno ed alla prima trazione (nel corso di uno shampoo o nello spazzolamento) questo lascerà il follicolo dove sarà probabilmente già ripartito un ciclo anagen per un nuovo capello.

I fattori che possono causare la caduta dei capelli sono: anemia da carenza di ferro, carenza di vitamina B12 e acido folico, deficit proteico, diete troppo drastiche, gravidanza, post partum e menopausa, fumo e alcol, eccessivo stress.

Si stima che la caduta normale stia tra i 50 e 150 capelli al giorno. Tra le principali cause del diradamento progressivo del cuoio capelluto è presente anche l’alopecia androgenetica. Interessa circa l’80% degli uomini ed è diffusa anche tra le donne. Non è una vera e propria patologia ma viene vissuta ugualmente come un profondo disagio sul piano psicologico e sociale. I problemi alla tiroide, inoltre, possono essere la causa di questo disturbo.