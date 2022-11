E’ stato il protagonista indiscusso di Uomini e Donne, ecco cosa fa oggi lo storico tronista

Uomini e Donne è la trasmissione, assieme ad Amici, che se la nominiamo ci fa pensare alla regina indiscussa della tv in casa Mediaset, Maria De Filippi.

Non tutti ricordano che Uomini e Donne non aveva iniziato come trasmissione dedicata ai tronisti, ma venne ideata nel 1996 come talk show in versione adulta di Amici.

Uomini e Donne nella versione che conosciamo adesso e che ha portato il format al grandissimo successo nella fascia pomeridiana di Canale 5, è nato nel 2003, quando è stato introdotto il trono ed i suoi protagonisti, i tronisti.

Costantino Vitagliano, dal trono a papà, ma resta sempre nel cuore dei fans

Da quando Uomini e Donne è diventato un programma in cui un tronista (sia uomo che donna) si presenta per cercare l’anima gemella, la trasmissione ha subito appassionato i telespettatori. Tronisti e corteggiatori in breve tempo sono diventati dei veri e propri idoli del pubblico, che negli anni ancora li ricorda con affetto.

I primissimi tronisti sono rimasti impressi nei ricordi di milioni di telespettatori, ma uno in particolare è stato la prima vera e propria star del trono: Costantino Vitagliano. Il trono di Costantino ha tenuto incollati alla tv il pubblico di Uomini e Donne, che è rimasto col fiato sospeso fino al giorno della fatidica scelta, che è caduta sulla bella romana Alessandra Pierelli.

Il milanese, oggi quarantottenne, è stato per anni un vero e proprio idolo del pubblico, protagonista di copertine e di innumerevoli serate come ospite in locali e discoteche, un fenomeno che all’epoca era molto in voga tra i protagonisti del trono televisivo. Costantino ha parlato di sé al quotidiano Il Messaggero, spiegando che “Ho capito cosa volevano da me per fare ascolti e l’ho fatto. Sapevo vendermi molto bene. Volevano che facessi il traditore seriale, l’ho fatto. Volevano che facessi quello che strapazza le donne, l’ho fatto. Guadagnavo tantissimo. Ero dappertutto: album, diari, copertine, calendari. In un anno ho fatturato un milione di euro solo con le chat telefoniche”.

Costantino nella sua pagina Instagram è ancora un uomo attraente, con un fisico allenato e curato, e per lui sembra che il tempo non sia mai passato. “Se posso uso ancora la mia immagine, ma ho già 25 anni di contributi e potrei anche andare in pensione. Continuo ad andare in palestra, mi curo. La verità è che il mondo che ho vissuto io non c’è più. Non c’è posto per quella tv. E non c’è posto per quelli come me in tv. Mi attaccano ancora sul web? Non mi importa. Vengo dalla strada, ho vissuto 16 anni nelle case popolari. Ho voluto più di quello che avevo: direi che mi è andata bene”.

Eppure dopo il picco del successo, c’è stato un declino inevitabile, che lo ha tenuto lontano dal jet set per molti anni, con attacchi di panico e momenti di buio. Le luce però è arrivata grazie alla nascita della figlia Ayla, che Costantino ha avuto dalla relazione con l’ex compagna Elisa Mariani. Sul profilo Instagram Costantino ama condividere momenti di grande dolcezza con la figlia, che giura lo ha reso un uomo pieno e realizzato.