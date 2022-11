Zucca, non buttarla, non sai a cosa può servirti

Se hai utilizzato la zucca e non sai cosa farne, non buttarla poiché ora abbiamo trovato alcuni rimedi che potrebbero servirti.

Le zucche sono ampiamente coltivate per il cibo, oltre che per scopi estetici e ricreativi. La torta di zucca, ad esempio, è una parte tradizionale dei pasti del Ringraziamento in Nord America.

Le zucche, inoltre, sono spesso scolpite come lanterne per le decorazioni intorno ad Halloween, sebbene la purea di zucca e i ripieni di torta di zucca sono solitamente realizzati in commercio con varietà di zucca invernale diverse da quelle utilizzate per le lanterne. Il periodo di raccolta in Italia va da settembre a tutto novembre.

Non buttare via la zucca, può servirti

Gli avanzi della zucca, che sono molto frequenti viste le dimensioni di questo prezioso frutto, sono molto semplici da riciclare ed oggi andremo a vedere alcuni metodi che ti potrebbero servire. Nonsprecare ha pubblicato le più interessanti ed utili.

Se avete fatto un ottimo risotto e ve n’è rimasta una buona parte in frigo, non buttate via nulla. Infatti, potete trasformare gli avanzi in deliziose polpette o addirittura in arancine.

Per fare le polpettine, bisogna prendere una manciata di riso e formare con le mani delle palline. Successivamente. è necessario passarle nell’uovo sbattuto e nel pangrattato ed infine friggetele. Per le arancine, bisogna aggiungere un dadino di mozzarella al centro della pallina di riso ed il risultato sarà ancora più ghiotto.

Con i semi di due zucche, latte di riso, amido di mais, malto di riso, sale e cannella, potete realizzare una bevanda dolce gustosissima.

Inoltre, se avete mai pensato di realizzare un patè a partire dalle bucce della zucca, lavate e tagliate la buccia, meglio se chiara, mettetela in una pentola con del brodo vegetale e lasciate in cottura per 20 minuti. Poi, pulite e fate tostare in padella i semi di zucca. Scolate la zucca, frullatela con i semi, condite con sale, curcuma e pepe ed infine aggiungete l’olio e create una mousse da abbinare ai crostini.

Se vi è avanzata della polpa, riciclatela con questa ottima torta di zucca davvero appetitosa. La ricetta originale prevede la pasta sfoglia, che però può essere sostituita con la frolla per un gusto ancora più originale.

Un altro modo per non sprecare la polpa della zucca è quella di utilizzarla per l’impasto degli gnocchi. Otterrete così una pasta ancora più originale e saporita per stupire i vostri ospiti a tavola.

Ogni volta che vi rimane un po’ di polpa, potete utilizzarla per farne delle calde zuppe e vellutate. Potete servirle direttamente dentro alla buccia della zucca e decorarle con i semi tostati.