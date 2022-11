Problemi per il noto chef, la brutta sorpresa ha lasciato senza parole

La brutta sorpresa per il noto chef ha lasciato tutti senza parole ed ora dovranno intervenire le autorità competenti.

La vicenda è avvenuta a Torino ed il famoso personaggio sta cercando di risolvere i problemi causati da questo spiacevole inconveniente.

Il celebre personaggio sotto choc

Nella notte tra lunedì e martedì, nel ristorante del celebre chef Antonino Cannavacciuolo, a Torino, sono entrati in azione alcuni ladri. Dopo aver rotto un vetro della porta finestra che si affaccia sul cortile, i ladri sono entrati negli uffici del “Bistrot Cannavacciuolo”, in via Umberto Cosmo, vicino alla chiesa della Gran Madre.

Dal locale sono stati rubati una ventina di euro in monete, 7 tablet, uno smartphone, due computer con dei file della contabilità, e quattro bottiglie di champagne. Ora sul furto stanno indagando gli agenti di polizia del commissariato Borgo Po. Infatti, sono in corso degli accertamenti su alcune fotocopie di documenti d’identità ritrovate sul posto.

