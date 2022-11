Se hai in casa questo oggetto, forse non sai che vale una fortuna, guardati bene intorno

Se possiedi questo oggetto in casa, probabilmente non sai che oggi vale una fortuna e per questo è necessario controllare molto attentamente negli angoli più nascosti.

Nella nostra abitazione, molto spesso, si mettono da parte moltissime cose e poi ce ne dimentichiamo l’esistenza. Oggi, però, questo particolare oggetto può vale moltissimo e il consiglio è di guardare in ogni angolo per non avere rimpianti.

Tra le tante tipologie di giochi esistenti al mondo, quelli da tavolo sono indubbiamente tra i più apprezzati. I giochi da tavolo sono infatti ottimi per ritrovarsi insieme ai propri amici e dar vita a serate splendide, dove in base al gioco prescelto si possono vivere avventure di vario tipo, basate o sulla collaborazione o sulla sfida.

Attenzione a questo particolare oggetto, potrebbe vale moltissimo

La vecchia generazione era molto portata a giocare con i giochi da tavolo e tutto ciò che è vintage va ad acquistare valore. Infatti, girando in vari siti di compravendita principali, vediamo soprattutto vecchi giochi di società che vanno a ruba, poiché sono pezzi da collezione. Tra gli innumerevoli giochi di questo tipo vi è Brivido, un gioco da tavolo pubblicato nel 1970 da Milton Bradley.

Il costo di questo oggetto può variare da 120 euro fino 30 euro, in base alla condizione della scatola o addirittura sulla base dei singoli pezzi.

Brivido è uno dei giochi di percorso tra più apprezzati e popolari degli ultimi decenni. Con la sua ambientazione, un castello stregato, ha attratto tutti gli appassionati di giochi legati al paranormale e all’orrorifico. Prima di essere il gioco che conosciamo oggi, però, questo era originariamente intitolato Which Witch? (in Italia venduto come Castello incantato) ed era incentrato sulla presenza delle streghe. Riproposto in modo aggiornato negli anni Ottanta, questo ha a quel punto assunto il nome di Ghost Castle, in Italia tradotto direttamente con Brivido, con cui è oggi generalmente noto.

Giocare a Brivido è tanto semplice quanto divertente. Innanzitutto è bene sapere che il gioco originale è usufruibile da un massimo di 4 giocatori, mentre la nuova edizione estende le possibilità di gioco a 6 giocatori. Una volta iniziato il gioco, ci si trova a confrontarsi con un percorso ambientato in un castello stregato, dove a turno i giocatori devono muovere i propri segnalini lungo la strada che si sviluppa su una plancia divisa in quattro zone. Queste raffigurano le quattro stanze del castello, ovvero “Stanza delle scope“, “Stanza dei trabocchetti“, “Stanza del fantasma” e “Stanza della scala“. L’obiettivo, naturalmente, è quello di avanzare grazie ai tiri di dado e arrivare per primi al termine del percorso.