Se soffri di questo terribile problema, ora esiste il rimedio, ed è facilissimo da mettere in pratica

Una nuovo studio potrebbe aver trovato un metodo per aiutare le persone a rimodellare le trame oniriche negative in quelle più positive mentre dormono. L’approccio si basa su una terapia esistente ed ha introdotto suoni piacevoli che possono facilitare una persona a trasformare il proprio incubo in un sogno, il tutto mentre si è incoscienti.

Un metodo esistente per fermare gli incubi incoraggia le persone a provare una versione positiva del sogno spiacevole più e più volte nella testa. Si chiama terapia di prova delle immagini, usata come trattamento per fermare gli incubi e gestire il risveglio improvviso e il sonno di scarsa qualità ad essi associato. La terapia di prova delle immagini si è rivelata abbastanza efficace per fermare gli incubi in alcune persone, ma ci sono casi che non rispondono all’approccio.

Questo nuovo studio ha esaminato l’effetto del suono riprodotto attraverso una fascia wireless indossata durante il sonno sulla frequenza degli incubi. I ricercatori hanno arruolato 36 pazienti in terapia di prova con immagini ed hanno incaricato la metà di loro di riscrivere il loro incubo in una luce più positiva durante un sano esercizio di immaginazione.

La pratica quotidiana li ha visti completare la terapia di prova delle immagini con stimoli sonori aggiunti. I 36 partecipanti sono stati quindi registrati per 2 settimane mentre dormivano, indossando le fasce che potevano trasmettere il suono. Gli incubi si verificano in genere durante la fase REM, quindi, questo era lo stato del ciclo del sonno a cui i ricercatori erano più interessati. E fortunatamente, tutti i sognatori hanno visto un miglioramento del loro sonno. Tuttavia, il gruppo che aveva ricevuto la combinazione di immagini e trattamento del suono ha avuto un calo della frequenza degli incubi che è durato per tre mesi oltre lo studio ed ha persino iniziato a sperimentare sogni più gioiosi.

“Esiste una relazione tra i tipi di emozioni vissute nei sogni e il nostro benessere emotivo. Sulla base di questa osservazione, avevamo l’idea di poter aiutare le persone manipolando le emozioni nei loro sogni. In questo studio, dimostriamo che possiamo ridurre il numero di sogni emotivamente molto forti e molto negativi nei pazienti che soffrono di incubi“. Queste sono le parole di Lampros Perogamvros, psichiatra del Laboratorio del sonno degli ospedali universitari di Ginevra e dell’Università di Ginevra.