Ciglia finte, la novità che sta facendo impazzire tutti, guarda di cosa si tratta

Diverse tipologie per le ciglia finte stanno facendo impazzire tutte le donne ed oggi andremo a vedere in maniera dettagliata di cosa si tratta.

Le ciglia sono fondamentali per l’essere umano. Infatti, proteggono gli occhi dalle impurità ed, essendo sensibili al tocco, hanno le stesse funzioni alle quali assolvono le vibrisse dei gatti o dei topi, agendo in funzione di avvertimento quando un oggetto si avvicina all’occhio, che si chiude per riflesso.

Le ciglia finte sono diventate un accessorio trucco indispensabile. Con una semplice applicazione, lo sguardo diventa molto più profondo, facendosi notare subito. Dalle star del cinema a quelle della televisione, le ciglia finte sono davvero il trend del momento. Oggi andremo a vedere tutti i consigli ed i trucchi per avere uno sguardo perfetto.

Ecco le tipologie differenti per le ciglia finte

Esistono varie tipologie di ciglia finte, ma le più comuni sono le ciglia finte classiche e le ciglia finte a nastro. La differenza è che nel primo caso si possono trovare piccoli ciuffetti da applicare in alcune parti dell’occhio per andare a rimpolpare solo una determinata zona rispetto a un’altra (per esempio la parte finale dell’occhio); nel secondo caso invece le ciglia finte riprendono l’intera lunghezza dell’occhio.

Proprio per questo si tratta di ciglia molto facili e comode da applicare perché la loro forma ad arco con striscia adesiva segue naturalmente la palpebra e permette una maggiore aderenza. Con un ulteriore goccio di colla per ciglia finte, inoltre, la durata sarà ancora più lunga.

Puoi trovare varie tipologie di ciglia finte a nastro, ideali per ogni occasione: Natural effect: sono le ciglia finte classiche per un look naturale, ideali ogni giorno. Lenghtening: sono ciglia finte effetto ultra allungante, per uno sguardo magnetico, ideali per la sera. Clusters: sono delle ciglia finte individuali che rientrano all’interno della tipologia a nastro, ma si differenziano per essere composte da ciuffetti di tre lunghezze diverse, adatte per personalizzare il tuo sguardo a piacimento. Volume: sono ciglia finte effetto extra volume, adatte per chi ha davvero poche ciglia e vuole infoltirle molto. Exaggerate: come dice già il nome, sono ciglia finte con effetto volume estremo. Possono essere adatte, per esempio, per rappresentazioni teatrali o per un look molto appariscente e glamour.

Le ciglia finte a ciuffetti possono risultare un pochino più complesse da applicare perché richiedono una maggiore pratica. Con KIKO Milano avrai tre diverse varianti: 01 Natural: ciglia finte base. 02 Natural: ciglia finte laterali che servono per allungare il disegno dell’occhio e dare l’effetto “cat eye”. 03 Natural: sono ciglia finte individuali in set da 60 ciuffetti in tre diverse lunghezze.