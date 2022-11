Se ti manca l’apriscatole non disperare, ora esiste un rimedio

Se ti manca un apriscatole in casa, non devi disperare. Infatti, ora esiste un particolare rimedio per risolvere questo tipo di problema.

Dai fagioli fino al tonno, i cibi in scatola sono incredibilmente utili e convenienti. Aprire le latte, però, non è sempre così facile, soprattutto se ti ritrovi senza apriscatole a portata di mano.

Per fortuna, in cucina a tutto c’è una soluzione: se ti trovi in campeggio, in una nuova casa o se semplicemente non sai dove hai messo l’apriscatole, niente paura, perché oggi ti sveleremo alcuni trucchi per sopperire alla sua mancanza.

Ecco i rimedi se ti manca l’apriscatole

Un cucchiaio di metallo è sicuramente il metodo migliore per aprire una lattina senza apriscatole. Tieni saldamente l’estremità rotonda del cucchiaio nel palmo della vostra mano, dovresti avere quattro dita avvolte attorno ad esso con il fondo della lattina appena oltre il mignolo. Mantenendo una pressione decisa, strofina il bordo del cucchiaio lungo il bordo della lattina dove normalmente useresti l’apriscatole. Continuando a strofinare il cucchiaio contro la lattina, il metallo inizierà a assottigliarsi, creando infine un buco. Dopo aver fatto un buco nella lattina, infila il bordo del cucchiaio nel foro e fate leva con il coperchio verso l’alto. Continua a lavorare lungo il bordo finché non riesci a rimuovere il coperchio.

Se hai un coltellino svizzero a portata di mano, puoi utilizzarlo per aprire le lattine. Questo classico coltello da tasca è solitamente dotato di un apriscatole curvo con dorso uncinato. Seleziona l’apriscatole sul coltellino da tasca e posizionatelo in modo che il gancio poggi sull’esterno del bordo del barattolo. Metti il ​​pollice sopra l’apriscatole e spingi verso il basso per fare dei tagli nella lattina. Fai il giro della lattina, facendo piccoli tagli. Quando rimane circa mezzo centimetro della lattina, usa il bordo piatto dell’apriscatole per sollevare il coperchio della lattina.

Per aprire una lattina più velocemente, potete usare il tallone di un coltello da chef. In particolare puoi usare il tallone, la parte della lama più vicina al manico: l’uso del tallone è un’opzione più sicura rispetto all’uso della punta del coltello. Con una presa salda, afferra il manico e metti il ​​tallone della lama perpendicolarmente alla lattina lungo il bordo. Facendo un movimento verso il basso con l’angolo della lama, scava nella lattina come faresti con un apriscatole normale per fare un buco nel coperchio. Continue questo movimento attorno al bordo finché non riesci a sollevare il coperchio della lattina.