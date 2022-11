Sorpresa per il famoso chef: non immaginava chi potesse essere il suo allievo

Oggigiorno gli chef sono dei veri e propri idoli per tante persone, grazie anche alle numerose trasmissioni tv e ai social che dedicano spazio alla cucina e ai suoi interpreti.

Sono molti gli chef in Italia e nel mondo che sono delle vere e proprie celebrities, ed uno di questi ha ricevuto una sorpresa inaspettata.

Ecco chi è l’allievo del celebre cuoco mondiale

Spesso il comico è accompagnato da una spalla, per cui, oltre ai comici solisti, esistono anche coppie o terzetti di comici. In questo caso, però, questo comico ha invertito i ruoli ed è divenuto un allievo del famoso chef. Danilo da Fiumicino è un comico sui social e spalla del Trio Medusa, ed adesso anche cuoco sotto l’inflessibile giudizio di Alessandro Borghese. Infatti, l’uomo indossa il grembiule e il cappello d’ordinanza per Celebrity Chef, il programma di TV8 condotto dal celebre chef.

Danilo da Fiumicino è un comico che ormai da qualche anno partecipa a Chiamate Roma Triuno Triuno, il programma del Trio Medusa su Radio DEEJAY. Danilo Contaldo, questo il vero nome di Danilo da Fiumicino, è nato nel 1979 ed ha sempre avuto la passione per la radio.

Da fedele ascoltatore di Radio DEEJAY, in più di un’occasione ha mandato messaggi nei programmi condotti dal Trio Medusa. Danilo da Fiumicino ha poi conosciuto di persona il Trio, che gli ha concesso uno spazio per una rubrica settimanale.

Da lì, il ragazzo ha condotto diverse rubriche all’interno di Chiamate Roma Triuno Triuno. Dai Ciamaifattocaso, in cui ironizza su alcune piccole evidenze della quotidianità, a Chiedilo a Danilo (o Danilo risponde) dove risolve con tagliente ironia i problemi degli ascoltatori, senza dimenticare L’ultimo romantico, la Birrubrica e la nuova Notizie belle belle belle.

Come anticipato in diretta a Chiamate Roma Triuno Triuno, Danilo Da Fiumicino partecipa a Celebrity Chef, il programma di Alessandro Borghese in cui due personaggi famosi si affrontano in cucina come chef, preparando un menù degustazione composto da tre portate, per decretare chi dei due sia il migliore ai fornelli.

Recentemente, Danilo ha sfidato Max Giusti davanti a uno dei cuochi più famosi d’italia. Il ragazzo d’altronde è partito un pochino avvantaggiato, grazie ai tanti ironici consigli di cucina che dispensa sui suoi profili social.