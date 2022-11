In cucina hai qualcosa che potrebbe svoltare la tua giornata, ecco come

Se nella tua cucina hai questo specifico ingrediente, hai completamente svoltato la tua giornata. Ecco come potresti fare.

La cucina italiana è l’espressione dell’arte culinaria sviluppatasi in Italia, comprendente tradizioni fortemente radicate e comuni a tutto il paese, nonché l’insieme di tutte le gastronomie regionali, in uno scambio continuo: molti piatti italiani che una volta erano conosciuti solo nelle regioni di provenienza col tempo si sono diffusi in tutto il paese.

E’ conosciuta come classico esempio di dieta mediterranea, riconosciuta come patrimonio immateriale dell’umanità dall’Unesco nel 2010. Inoltre, si tratta di una delle gastronomie più note e apprezzate a livello globale. L’Italia è anche rinomata per la produzione di olio d’oliva, formaggi, salumi, vini, frutta e dolci, che figurano tra gli oltre 5.300 prodotti delle tradizioni regionali.

Se hai questo ingrediente, puoi fare qualsiasi cosa

“Se hai un uovo, hai un pasto“ è un’affermazione semplice quanto vera. Con un uovo puoi fare una miriade di ricette. Dal punto di vista nutrizionale, è un alimento completo poiché possiede grassi e proteine che servono al corpo per stare bene ed avere la giusta energia, soprattutto a colazione. Certo, non dobbiamo abusarne, ma il mito del tuorlo pieno di colesterolo può essere decisamente accantonato in un’epoca dove gli eccessi alimentari portano ben altri problemi.

In un tuorlo di dimensioni medie, trovate circa 220 mg di colesterolo (la soglia massima da non superare al giorno è di 300 mg, secondo le indicazioni della Fondazione Umberto Veronesi) quindi, considerando che gli studi più recenti hanno chiarito ciò che i nostri nonni non sapevano, ossia che il colesterolo ematico è per l’80% autoprodotto, chi non ha disturbi in questo senso non ha motivo di preoccuparsi.

L’uovo sodo ha, nella sua semplicità, una grande potenzialità inespressa. Si può usare nelle insalate e nel ramen asiatico. Inoltre, l’uovo può essere servito anche in camicia: buono, senza grassi aggiunti in cottura, veloce da fare ed anche facile.

Al mattino, un uovo in camicia è la fonte sana di energia quando si ha una giornata molto intensa e magari a pranzo si mangerà sul tardi. A pranzo le uova diventano un piatto unico, preparate con della verdura o alla rancheros o magari con una nota leggermente piccante. Un’omelette, infine, è la versione rapida e sofisticata di una frittata.

Quando poi si fa sera, le uova possono essere investite di responsabilità più alte. Impastate con la semola rimacinata di grano duro, danno vita a meravigliose tagliatelle che diventeranno un primo piatto sontuoso.

Un capitolo a parte meritano ovviamente i dolci, ai quali le uova danno un contributo essenziale. La crema pasticcera, la pasta frolla, le ciambelle profumate di vaniglia e il più semplice e delizioso tiramisù non sarebbero la stessa cosa senza le uova.