Maneskin, nessuno se l’aspettava, il gruppo lascia tutti senza parole

Nessuno si sarebbe mai aspettato una reazione così forte da parte dei Maneskin e la notizia ha lasciato tutti senza parole.

I Maneskin sono un gruppo musicale rock italiano, formatosi a Roma nel 2016 e composto da Damiano David (voce), Victoria De Angelis (basso), Thomas Raggi (chitarra) ed Ethan Torchio (batteria).

Hanno raggiunto la notorietà in Italia nel 2017, in seguito alla partecipazione all’undicesima edizione di XFactor, grazie alla quale, pur essendosi classificati secondi, hanno firmato un contratto con l’etichetta discografica Sony Music, pubblicando l’EP Chosen nello stesso anno. L’anno seguente è uscito l’album di debutto Il ballo della vita, contenente il singolo Torna a casa, che ha consacrato il gruppo a livello nazionale, permettendo di intraprendere un’estesa tournée tutto esaurito.

La sorprendente reazione dei Maneskin

Il video è rimbalzato su tutti i social messicani per poi fare il giro del mondo. Durante il concerto del 26 ottobre scorso, Damiano dei Maneskin ha fermato il concerto al Pepsi Center WTC di Città del Messico, poiché ha notato dal palco una persona in preda ad un malore. Il ragazzo ha prontamente interrotto la canzone, chiamato i soccorsi e chiesto in inglese al pubblico di aiutarlo facendo spazio.

Il gesto del frontman della band romana non è passato inosservato: “C’è una persona in difficoltà che ha bisogno di aiuto. Non sto scherzando, aiutate questo ragazzo, se qualcuno non si sente bene vi dovete spostare. E voi dovete stare attenti (quest’ultima frase era rivolta agli addetti della sicurezza)”. Queste sono state le parole di Damiano nel bel mezzo della performance.

Gli spettatori si sono così resi conto in un secondo momento dell’urgenza della situazione e lo hanno ascoltato. Grazie al tempestivo aiuto del cantante, è stato possibile intervenire e risolvere al meglio l’incidente. Situazioni del genere sono successe in passato anche ad altri colleghi da Lady Gaga (durante il JoanneWorldTour) ad Emma Marrone (per l’evento Una nessuna centomila).

Nel frattempo dal Sud America, il gruppo romano è volato a Los Angeles per partecipare all’undicesima edizione del LACMA Art + Film Gala al Country Museum of Art con star del calibro di Jared Leto e Billie Eilish. Non prima, però, di aver postato su Instagram una vera e propria dichiarazione d’amore alla popolazione del posto (Damiano sorride in un poncho colorato e poi indossa una luchadora, Thomas sul palco con una maschera nel dias de los muertos mentre Victoria fa la linguaccia dal palco con un musicista locale). Nessun accenno ufficiale, invece, dal profilo della band riguardo all’incidente del 26 ottobre.