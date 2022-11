Come cucinare la zucca, la ricetta ti lascerà a bocca aperta

La ricetta della zucca ti lascerà senza parole ed oggi andremo a vedere come cucinarla perfettamente anche quando sei in compagnia, senza fare brutta figura.

La zucca del genere “cucurbita” è stata importata in Europa nel XVI secolo dai coloni spagnoli dall’America, dove era già coltivata. Originaria del Nord America (Messico nord-orientale e Stati Uniti meridionali), la zucca è una delle piante domestiche più antiche, essendo state utilizzate già dal 7.000 al 5.500 a.C.

Nel Vecchio Mondo era presente la zucca del genere “lagenaria” e la specie Lagenaria siceraria fu utilizzata già dagli egizi, dai greci, dagli etruschi e dai romani. Dioscoride e Plinio definirono la zucca “refrigerio della vita umana, balsamo dei guai“.

Ecco come cucinare la zucca

La regina dell’autunno si traveste e diventa un gustoso secondo piatto. I cordon bleu di zucca sono estremamente croccanti, grazie alla loro doppia panatura, ma custodiscono un ripieno morbido e un cuore filante. Proprio come nel caso della ricetta più classica, realizzata con il pollo, non mancherà il prosciutto cotto e questo secondo piatto sarà perfetto per tutte le occasioni, come una cena tra amici. La ricetta è di Giallozafferano.

Gli ingredienti per fare 6 cordon bleu sono: zucca (butternut 220 g), prosciutto cotto (3 fette), pangrattato (150 g), sale fino (1 pizzico), peperoncino in polvere (1 pizzico), mozzarella (125 g), tre uova, grana padano DOP (da grattuggiare 20 g), pepe nero e rosmarito tritato. Inoltre, per friggere è necessario chiaramente l’olio di semi.

Per preparare i cordon bleu di zucca, come prima cosa sbucciatela, poi tagliatela a fette spesse di circa mezzo cm e dovrete ricavarne 12. A questo punto sbattete le uova in una ciotolina con sale e pepe, versate il pangrattato in una pirofila ed aggiungete il rosmarino tritato, il parmigiano ed il peperoncino in polvere. Mescolate con un cucchiaio e tenete da parte.

Posizionate su una prima fettina di zucca, mezza fetta di prosciutto cotto ed una fettina di mozzarella. Richiudete con un’altra fetta di zucca e fate la stessa cosa per tutte le altre. A questo punto, tenendo le due fettine di zucca ben unite con le mani, passate un cordon bleu alla volta prima nell’uovo, poi nel pangrattato, di nuovo nell’uovo e ancora una volta nel pangrattato. In questo modo avrete una doppia panatura.

Sistematelo su un vassoio e proseguite con tutti gli altri. Nel frattempo scaldate l’olio, dovrà raggiungere la temperatura di 140 gradi. Quando sarà arrivato alla giusta temperatura, aiutandovi con una schiumarola, immergete il primo cordon bleu nell’olio e cuocete per circa 5 minuti fino a che non sarà ben dorato.