Ha un aspetto terrificante ma è buonissima, ne andrai matto

Questo dolce ha un aspetto terrificante ma è buonissimo, ecco come prepararlo in poco tempo.

In cucina, il termine dolce si riferisce a qualunque alimento che abbia come componente rilevante lo zucchero o il miele, servito spesso alla fine del pasto come dessert, ma gustato anche a colazione o a merenda.

Rientrano in questa categoria i prodotti della pasticceria (biscotti, torte e dolci al cucchiaio), della confetteria (come caramelle e marmellate), il gelato ed i prodotti a base di cacao, come il cioccolato.

Ecco come preparare il dolce

I dolci sono i grandi protagonisti di Halloween e la torta ragnatela è perfetta per questa festività. Prepararla non solo è semplicissimo, ma il risultato finale sarà di grande effetto grazie ad una decorazione di crema di marshmallow davvero scenografica. I bambini non staranno più nella pelle dalla voglia di assaggiarla e si divertiranno con noi in cucina. Portiamola in regalo ad una festa di Halloween, oppure facciamola trovare già preparata ai piccoli che passeranno per fare dolcetto o scherzetto.

Per rimanere in tema Halloween, bisogna usare l’ortaggio più caratteristico di questo periodo: la zucca. Per questa ragione, la base di questo dolce sarà una torta soffice alla zucca, facile e veloce da preparare. Dovremo prima di tutto tagliare a pezzetti la zucca e frullarla assieme all’olio di semi e al latte. Poi, prepareremo l’impasto unendo uova, zucchero, farina di mandorle e farina 00, il lievito e infine la zucca frullata.

La torta alla zucca avrà poi bisogno di una cottura di circa 45-50 minuti in forno. Un consiglio: una volta sfornata, lasciamola intiepidire prima di toglierla dallo stampo, così eviteremo che si rovini. Se vogliamo, con queste dosi possiamo preparare anche un ciambellone o un plumcake alla zucca, perfetti per la colazione.

Un dolce di Halloween, però, deve essere anche particolarmente goloso. Prepariamo quindi una semplicissima ganache con panna e cioccolato, che faremo poi colare sulla torta. Per questo passaggio importante, mettiamo il nostro dolce su una griglia e usiamo poi il dorso di un cucchiaio per rifinire i bordi.

Il motivo del nome sta tutto nella sua decorazione realizzata con una crema di marshmallow. Mettiamo i dolcetti in microonde e lasciamoli sciogliere, poi facciamoli raffreddare per qualche secondo e infine decoriamo con le dita. È molto semplice: intingiamo le dita nella crema, appiccichiamo anche le dita dell’altra mano e allontaniamo le mani tra loro. Ecco formata una piccola ragnatela. Sistemiamola sulla torta e ripetiamo l’operazione sino a ottenere il risultato che desideriamo.