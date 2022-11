Oroscopo, i segni top di questa settimana, scopri se sei fra questi

Oggi andremo a vedere cosa cambia e come le nuove energie influenzeranno tutti e dodici i segni zodiacali dell’oroscopo della settimana dal 14 novembre al 20 novembre.

L’oroscopo è l’interpretazione astrologica degli astri al momento in cui si verifica un qualsiasi evento. L’arte divinatoria, che è solo uno degli aspetti di un oroscopo, si chiama oroscopia.

Il mese dello Scorpione si avvia alla conclusione, ed i pianeti veloci già scalpitano per cambiare domicilio e ridisegnano il cielo dei prossimi giorni.

L’Oroscopo di questa settimana

Con il Sole che ancora brucia nel segno dello Scorpione, l’oroscopo della prossima settimana registra però già importanti novità, in particolare due: Venere, la stella dell’amore, delle relazioni e della fortuna quotidiana e Mercurio il pianeta della parola, delle trattative e degli affari si spostano entrambi nel segno del Sagittario, regalando una marcia in più ai segni di fuoco e d’aria. Ecco i migliori segni della settimana.

Ariete

Cari Ariete, ottime notizie per voi in arrivo dalle due brillanti stelle veloci che si spostano in ottima posizione nel segno amico del Sagittario. Venere e Mercurio, vi regalano fascino e capacità di attrarre l’attenzione, da sfruttare, a vostro piacimento, per conquistare cuori oppure allori, successi e prestigio. Attenzione solo a qualche nervosismo di troppo in mezzo alla settimana, per il resto via libera a ogni conquista desideriate.

Cancro

Cari Cancro, l’inizio della settimana non è niente male! State ancora godendo dei raggi per voi caldi e benefici del Sole in Scorpione a cui si aggiunge una splendida luna, il vostro pianeta guida, nel vostro segno. Siete luminosi, raggianti, fiduciosi e forti, sfruttate questo stato d’animo al massimo occupandovi in particolare delle questioni relative al vostro lavoro, perchè nei prossimi giorni potrebbero passarvi davanti interessanti opportunità: siate pronti a coglierle!

Leone Cari Leone, nuovo sprint arriva per voi da questo cielo di fine novembre. Mercurio e Venere vi spingono a proporvi con il massimo della sicurezza e della spavalderia sopratutto sul posto di lavoro dove state puntando da qualche tempo a un avanzamento che sembra non arrivare mai. Bene, è molto probabile che sia arrivato il momento giusto, purchè vi attiviate per mettervi in luce, cosa che vi riesce piuttosto agevolmente.

Bilancia Cari Bilancia, state finalmente vivendo un bel momento e l’oroscopo della prossima settimana prevede di farvi battere di nuovo il cuore come da troppo tempo non succedeva. Avete attraversato un periodo piuttosto impegnativo, denso di questioni e problemi da risolvere e la vostra vita emotiva ne ha molto sofferto. Ecco allora che è venuto il momento di riprendervi gli spazi per coltivare relazioni e sentimenti, quelli di lungo corso certo, ma sopratutto quelli nati da nuovi, interessanti e promettenti incontri.

Scorpione

Cari Scorpione restate ancora protagonisti assoluti, re della terra dell’abbondanza, della fortuna e delle occasioni, continuate a brillare e a fare manbassa di ogni stimolo, opportunità, ispirazione arrivi da questo cielo che vi porta su un palmo di mano. Arraffate tutti i doni che arrivano e sfruttateli nel miglior modo possibile.