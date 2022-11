Beautiful, il bacio tra due personaggi sconvolgerà i fans

Le anticipazioni dall’America ci svelano alcuni retroscena sul programma televisivo Beautiful.



Durante le nuove puntate di Beautiful, trasmesse dal 14 al 19 novembre su Canale 5, ci saranno diverse novità.

Le trame della soap opera rivelano che Steffy Forrester e Finn saranno travolti dalla passione. Quinn Fuller (Rena Sofer), invece, accuserà alcuni rimorsi di coscienza verso suo marito Eric.

L’anteprima delle puntate di Beautiful

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Katie, Brooke e Donna crederanno che Quinn non sia degna di stare accanto ad Eric. In particolare la moglie di Ridge crederà che Donna debba stare vicino al patriarca nonostante il suo matrimonio con Quinn.

Katie, invece, si augurerà che quest’ultima si renda conto di essere molto fortunata ad avere un uomo come Eric. Carter si sentirà colpa per aver interrotto una serata tra Quinn e suo marito, ma ben presto emergerà che Eric ha dato il suo benestare affinché rimangano amanti.

Neanche a dirlo, la madre di Wyatt e l’avvocato rimarranno stupefatti di fronte alla richiesta di Eric. Quinn, a questo punto, si recherà in camera da letto, dove comunicherà a suo marito di non aver intenzione di continuare la sua tresca, in quanto ama solo lui. Mentre invece Carter dimostrerà di non riuscire a non pensare a lei.

Nel frattempo, Ridge (Thorsten Kaye) raggiungerà suo padre alla tenuta. L’uomo apparirà molto in ansia per la salute di Eric dopo averlo visto giù di morale. Pertanto lo stilista inizierà a tempestarlo di domande: suo padre ammetterà che i problemi con sua moglie sono di difficile risoluzione. Il marito di Brooke, a questo punto, lo pregherà di raccontargli tutta la verità sui suoi problemi matrimoniali.

Nel contempo Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Finn si lasceranno andare ad alcuni baci appassionati, i quali però saranno interrotti da Paris. Eric si schiererà dalla parte di sua moglie, tanto da non volere che Brooke si intrometta nella delicata questione. Proprio per questo, l’uomo si rifiuterà di discutere ulteriormente sulla sua vita privata.

Nel frattempo Carter e Quinn cercheranno di prendere una decisione dopo la richiesta di Eric: la donna avrà alcuni rimorsi di coscienza dopo che suo marito Eric ha dato la propria “benedizione” al suo rapporto con Carter. Intanto Paris si scuserà con Finn per aver interrotto il suo momento di passione. Una volta da soli, il giovane dottore confiderà all’amica cosa pensa dei dissidi sorti tra sua moglie e Sheila.