La Ferragni imbarazza, tensioni in famiglia, ecco cosa è accaduto

La Ferragni ha imbarazzato tutta la famiglia e ci sono state alcune tensioni anche all’interno del nucleo familiare. Andiamo a vedere cosa è accaduto.

I Ferragni sono una famiglia di origine cremonese che nel corso dei secoli XIX e XX diede i natali ad alcuni esponenti del mondo politico e scientifico.

Da un fratello di detto Odoardo, Oronte Ferragni (1857-1924), trasferitosi a Roma durante la realizzazione della linea ferroviaria direttissima Roma-Napoli, si originò un ramo familiare capitolino da cui discende il giornalista e direttore RAI, Fabrizio Ferragni.

Tensioni nella famiglia Ferragni

Valentina Ferragni ed il fidanzato stavano insieme da parecchio tempo e sono sconosciute le ragioni dell’addio. “Dopo tanti anni condivisi insieme, io e Luca abbiamo deciso di intraprendere due strade separate. Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati. Vi chiedo di comprendere e rispettare la nostra decisione che, come potete immaginare, è stata tanto sofferta“.

La sorellina di Chiara, in occasione delle giornata dedicata ai single, ha ricevuto un pacco regalo. All’interno della scatola l’influencer ha mostrato il contenuto: ci sono diversi mascara per gli occhi (“Forse è un messaggio per dirmi che devo puntare sullo sguardo” dice), poi una tavoletta di cioccolato al peperoncino ed infine un vibratore.

“Un oggetto, mille funzioni. E’ un mix tra quello che serve per la faccia ed una paletta per cucinare“. Queste sono state le parole di Valentina, indicando il trucco sul viso e ridendo.

L’ex di Valentina Ferragni, Luca Vezil, è stato paparazzato dal settimanale “Chi” con una ragazza durante la serata di Halloween. Negli scatti i due sono insieme mascherati fuori da un locale in cui si sta svolgendo la festa. Lei viene indicata subito come la nuova fiamma di Luca Vezil, ma lui non ci sta: “Stavamo solo fumando una sigaretta” spiega sui social.

Successivamente, aggiunge una lunga Storia per chiarire meglio tutto: “Dal momento che è stato scritto e detto qualcosa di non solo falso ma anche calunnioso, asserendo al fatto che io abbia avuto una frequentazione in precedenza con una ragazza conosciuta invece la sera in questione, quindi mai vista prima e mai più vista in seguito, tengo a dire solo una cosa. Quando sono stato lasciato, ho accettato di rispettare non solo la decisione della mia ex compagna ma anche la sua volontà di non rendere pubblici i dettagli della stessa”. La notizia è che è stata Valentina Ferragni a lasciare Luca Vezil.