Differenziata, stai sbagliando qualcosa, le conseguenze in casa si sentono

Stavi pensando di farlo bene, ma in realtà stai sbagliando qualcosa e le conseguenze in casa si sentono moltissimo.

La raccolta differenziata è molto importante e spesso ci accorgiamo che stiamo sbagliando qualcosa troppo tardi. Oggi andremo a vedere gli errori da non fare in casa.

Nella gestione dei rifiuti, per raccolta differenziata si intende un sistema di smistamento dei rifiuti che prevede come primo passaggio una loro differenziazione da parte dei cittadini in base alla natura del singolo elemento o delle sue parti costitutive. Dunque, il fine ultimo è la separazione dei rifiuti in modo tale da reindirizzare ciascun tipo di rifiuto differenziato verso il rispettivo trattamento di smaltimento o recupero.

Ecco come evitare gli errori più comuni in casa

Il riciclaggio dei rifiuti, oltre a risolvere il problema delle discariche, consente importanti risparmi di energia e di materie prime. I cittadini, però, devono fare la loro parte e non devono assolutamente sbagliare nella raccolta differenziata. Oggi andremo a risolvere tutti i vostri dubbi.

Nella plastica e nel metallo possono essere gettati piatti e bicchieri monouso anche sporchi, lattine e vaschette in alluminio anche sporche, bottiglie in plastica, polistirolo, buste e sacchetti, e tappi. Al contrario invece, nella plastica e nel metallo non vanno buttati posate monouso, cannucce, brick del latte e succhi di frutta, apparecchiature elettroniche ed elettriche, vasetti di vetro e giocattoli di piccole dimensioni.

Nell’indifferenziato è possibile gettare scontrini, cicche di sigaretta, posate monouso, carta da forno, carta plastificata, pannolini e giocattoli di piccole dimensioni. Invece, non vanno buttati piatti e bicchieri monouso sporchi, ingombranti, giornali, scarti alimentari e apparecchiature elettrice ed elettroniche.

Nel vetro si possono gettare bottiglie di vetro, vasetti di vetro e barattoli di vetro. Al contrario, è vietato buttare pirofile in pirex, tappi in plastica, tappi in metallo, bicchieri, cristallo, lastre di vetro ed oggetti in ceramica.

Nella carta e nel cartoncino è possibile gettare giornali, riviste, brick del latte e succhi di frutta, cartone della pizza pulito, quaderni e sacchetti di carta. Invece, non si possono buttare scontrini, carta plastificata, carta verniciata e carta unta.

Infine, nell’organico si possono gettare avanzi di cibo, bucce e scarti di frutta e verdura, cartone della pizza sporco, tovaglioli di carta sporca, bustine di tè e di tisana e cialde compostabili. Al contrario, non si buttano carta da forno, carta oleata per alimenti, cicche di sigaretta, capsule del caffè in plastica, lettiere per animali e pannolini.