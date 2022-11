Labbra, il prodotto per averle perfette, tutti lo stanno usando

Il prodotto per avere delle labbra perfette è molto in voga ed in questo momento lo stanno utilizzando praticamente tutte le donne.

Le labbra della bocca sono definite con i nomi labbro superiore e labbro inferiore. Esse sono rivestite dalla pelle e sono composte da muscoli, dalla tonaca sottomucosa, dalla tonaca mucosa, da ghiandole, vasi sanguigni e nervi.

Possono essere divise in tre parti: parte cutanea, parte mucosa e orlo rosa. La prima corrisponde alla superficie anteriore del labbro, la seconda corrisponde al margine dorsale del labbro ed infine la terza può essere considerata come una parte di transizione fra quella mucosa e quella cutanea.

Ecco il prodotto per avere delle labbra perfette

I Lip Oil 2022 sono i prodotti migliori del momento e, soprattutto sui social, sono davvero migliaia i video che ne esaltano le proprietà e la comodità. Come suggerisce il nome stesso, si tratta di oli per labbra, concepiti per dare un boost di idratazione a questa zona, nutrendole a fondo e andando a lavorare sull’aspetto di pellicine e rughette. Possono essere usati come base per il trucco labbra, applicando quindi i Lip Oil prima di passare al consueto make-up bocca, oppure da soli al posto del classico lip balm.

La differenza tra Lip Oil e balsamo per labbra sta, ovviamente, nella composizione della formula, ma anche nella durata e nella sensazione percepita: non c’è un prodotto migliore tra i due, tutto dipende dai vostri gusti. Certo è che i Lip Oil 2022 sono il fenomeno del momento e, specialmente nell’ultimo periodo, sono sempre più apprezzati per sostituire i lip gloss colorati perché non lasciano una sensazione appiccicosa sulle labbra.

Un vero connubio tra gloss e balsami labbra, i Lip Oil uniscono le migliori caratteristiche di questi prodotti andando ad idratare intensamente la zona della labbra, senza però lasciare tracce appiccicose, garantendo ugualmente un’ottima lucidità e un effetto specchiato. La principale differenza tra Lip Oil, balsami e gloss sta quindi nella loro formulazione e di conseguenza sull’azione non solo estetica ma anche idratante sulle labbra.

Sostanzialmente nelle formule troviamo un insieme di oli vegetali intensamente nutrienti, estratti di frutta e pigmenti che in alcuni casi vanno a colorare la formula, permettendoci di ottenere un effetto lucido e leggermente colorato, come se stessimo indossando un lip balm o gloss.

Oltre a migliorare l’aspetto estetico delle labbra, visto che possono essere usati da soli o come top coat, ad esempio, delle matite labbra, i Lip Oil hanno soprattutto una funzione curativa. Infatti contengono preziosi ingredienti vegetali e naturali che lavorano in sinergia per ammorbidire anche le labbra più secche.